Контроль по обеспечению доступа в школы усилят в Казахстане

В период с 20 февраля по 17 марта комитету по защите прав детей совместно с управлениями образования во всех школах страны поручено провести мониторинг безопасности детей

Фото: Kazpravda.kz

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался о нападении подростка на школьников в Петропавловске, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Обеспечение безопасности детей - наша главная обязанность. В период с 20 февраля по 17 марта комитету по защите прав детей совместно с управлениями образования во всех школах страны поручено провести мониторинг безопасности детей. Итоги проведенной работы должны быть подведены до 20 марта», - сказал Гани Бейсембаев.

Он также дал ряд поручений.

«Необходимо усилить контроль по обеспечению доступа в объекты образования. Комитету среднего образования - разработать цикл занятий для учеников по безопасности, Департаментам полиции на местах совместно с ДЧС - принять меры по организации этих уроков», - резюмировал министр.

В свою очередь председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова представила предварительные итоги проверки школы после нападения подростка на учеников.

«На сегодня это всё на поверхности - неполное соблюдение инструкции безопасности в организациях образования, отсутствие лицензированной охраны, турникетов, несоблюдение требований по пропускному режиму, в соответствии с внутренними правилами школы, сотрудники, ответственные за пропускной режим, не обладают достаточной компетенцией по выявлению предметов, запрещенных вносу в организации образования. Также налицо явное отсутствие взаимодействия между организациями образования и здравоохранения», - отметила Оспанова.