Контроль в безостановочном режиме

инфографика с сайта Правительства РК

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительство в лице Комитета государственных доходов Минис­терства финансов продолжает модернизацию пограничной инфраструктуры. Об итогах этой работы – в нынешнем обзоре, подготовленном пресс-службой Правительства.

Проведенные мероприятия были направлены на увеличение пропускной способности пограничных переходов, ускорение прохождения границы, цифровизацию контрольных процедур и повышение качества услуг для автоперевозчиков.

В 2025-м было завершено обновление девяти автомобильных пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС. В октябре текущего года завершается модернизация пункта пропуска «Жибек жолы» на казахско-узбекской границе. Одновременно Минис­терство транспорта продолжает обновление автомобильных пунк­тов пропуска на внутренних границах Евразийского экономического союза.

Всего сегодня на государственной границе Казахстана функцио­нируют 70 пунктов пропуска, из них 51 автомобильный, пять железнодорожных, 10 авиационных, три морских и один пункт на территории МЦПС «Хоргос». Из 51 автомобильного пункта 14 расположены на внешней границе ЕАЭС, еще 37 – на границе с Россией и Кыргызстаном.

За три года модернизации пунктов пропуска на эти цели направлено 118,6 млрд тенге. Обновлены 11 автомобильных пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС – проведены строи­тельно-монтажные работы, расширена инфраструктура. Объекты оснащены современным досмотровым оборудованием.

На отдельных пунктах пропус­ка количество полос движения увеличено с двух до шести, переустроены въездные и выездные зоны, разделены потоки грузового и пассажирского транспорта.

Установлены современные инспекционно-досмотровые и автоматические весогабаритные комплексы, системы радиационного контроля, видеонаблюдения и идентификации транспорта. Часть контрольных процедур переведена в безостановочный режим: необходимые параметры фиксируются непосредственно во время движения автомобиля и автоматически передаются в информационные системы.

За счет расширения инфраструктуры и автоматизации контроля совокупная пропускная способность автомобильных пунктов пропуска увеличилась примерно с двух до пяти миллионов транспортных средств в год. Одновременно среднее время прохождения грузового автотранспорта сократилось с девяти часов до 30 минут. В результате увеличился реальный транспортный поток.

Если в 2022 году через автомобильные пункты пропуска на внешней границе ЕАЭС проследовало около 640 тыс. транс­портных средств, то в 2023-м их количество превысило миллион, в 2024-м – достигло 1,4 млн, а по итогам 2025-го – 1,7 млн. Таким образом, за три года объем пропускаемого автотранспорта вырос более чем в 2,6 раза.

Эта тенденция сохраняется и в 2026-м: за восемь месяцев через пунк­ты пропуска проследовало почти 1,3 млн транспортных средств, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Параллельно с обновлением инфраструктуры Комитет госдоходов проводит цифровизацию процессов прохождения границы. В информационной системе KEDEN автоматизированы предварительное информирование, таможенный транзит, декларирование и выпуск товаров. При отсутствии рисков решение о выпуске дек­ларации принимается системой автоматически.

Благодаря внедрению цифровых решений среднее время таможенного оформления сократилось с 11 часов в 2024 году до 3 часов 30 минут – в 2026-м. Система электронной очереди CarGoRuqsat позволяет перевозчикам заранее бронировать время пересечения границы и распределять транспортные потоки. На сегодняшний день через нее оформлено более 4,5 млн бронирований.

Также оцифрован процесс выдачи иностранных бланков разрешений на международные автомобильные перевозки, развивается система Smart Cargo, обеспечивающая цифровое сопровождение грузов и обмен данными между перевозчиками и государственными органами.

Система интегрированного конт­роля объединяет сведения с камер, инспекционно-досмотровых комп­лексов, весогабаритного и радиационного оборудования. За счет этого формируется единый цифровой маршрут транспортного средства – от въезда до выпуска.

Автоматизация внедряется и на железной дороге. По направлению Китай – Казахстан – Центральная Азия практикуется механизм автоматического выпуска транзитных деклараций. Если ранее оформление одного контейнерного поезда занимало около трех часов, то пос­ле внедрения автоматизированного выпуска время сократилось до 30 минут.

Развитие пунктов пропуска сопровождается увеличением объе­мов транзитных перевозок через Казах­стан. По итогам 2025 года было оформ­лено 1,4 млн транзитных дек­лараций – на 8,6% больше, чем в 2024-м. Общий вес грузов, проследовавших через таможенную границу, вырос с 20,3 млн тонн в 2024 году до 23,1 млн тонн – в 2025-м.

За восемь месяцев нынешнего года оформлено уже 1,1 млн транзитных деклараций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19%. Основным направлением остается транзит из Китая.

Для дальнейшего ускорения грузоперевозок внедряется принцип «зеленого коридора». Современное досмотровое и весовое оборудование интегрируется в единый автоматизированный процесс контроля, используются предварительное информирование и принцип «одного окна».

Следующим этапом станет проект «Бесшовный транзит», пре­дусматривающий автоматическое использование данных экспортных и транзитных деклараций стран-партнеров при оформлении грузов.

Отдельное внимание уделяется условиям для автомобильных перевозчиков. На казахско-китайском участке функционируют транспорт­но-логистические центры, склады временного хранения и автохабы. Зоны ожидания и парковки грузового транспорта выносятся за пределы пунктов пропуска, что позволяет снизить нагрузку на подъездные пути и разгрузить сами пограничные объекты.

Одновременно модернизируется телекоммуникационная инфраструктура. На обновляемых таможенных постах пропускная способность каналов связи увеличена до 165 Мбит⁄с. На 13 пунктах пропуска используется спутниковая связь, обеспечивающая доступ к электронным сервисам на приграничных объектах.

Проводится также синхронизация работы с сопредельными государствами. На направлении «Нұр жолы» – «Хоргос» действует круглосуточный режим работы. С китайской стороной достигнуты договоренности по увеличению суточного приема транспорта и взаимному использованию результатов инспекционно-досмотровых комплексов.

На казахско-узбекской границе, в зависимости от нагрузки, перерас­пределяются транспортные потоки между пунктами пропуска, усиливаются смены, увеличивается количество принимаемого грузового транспорта.

Следующий этап программы связан с обновлением автомобильных пунктов пропуска на внутренних границах ЕАЭС. В соответствии с дорожной картой по развитию приграничных территорий до 2030 года предусмотрена поэтапная реконструкция автомобильных пунктов пропуска на границах с Россией и Кыргызстаном.

Работа будет сосредоточена на расширении инфраструктуры, дальнейшем увеличении пропускной способности, автоматизации конт­роля и переводе процедур в цифровой формат.

Комплекс принимаемых мер приз­ван обеспечить дальнейший рост транзитных и внешнеторговых перевозок, сократить простои транспорта и логистические издержки бизнеса, а также повысить скорость и предсказуемость прохождения грузов через территорию Казахстана.