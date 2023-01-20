Контроль за незаконным вывозом ГСМ усилят в Казахстане

Премьер-министр поручил принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весенне-полевых работ.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В обсуждении приняли участие министр энергетики Болат Акчулаков, председатели правлений фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев и АО НК «КазМунайГаз» – Магзум Мирзагалиев, заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов и др.

Участники рассмотрели текущую ситуацию на рынке ГСМ и эффективность действующих механизмов регулирования. Было отмечено, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов (мазут, печное топливо, растворители и т.д.).

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весенне-полевых работ.

На заседании также был обсужден ряд других актуальных вопросов нефтегазовой отрасли.