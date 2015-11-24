Контроль за продажей антибиотиков усилят в Казахстане

Усилить контроль за продажей антибиотиков намерены в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.

По словам специалистов Минздрава, все противоинфекционные препараты должны отпускать в аптеках, строго по рецепту врача. 

"Наше государство наравне со 193 другими странами еще два года назад одобрило "Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к антибиотикам". Врачи призывают применять эти препараты в крайних случаях и, что важно, не лечить ими простуду", –передает телеканал. 

По данным ВОЗ, только в странах Евросоюза устойчивость к антибиотикам приводит к смертности 25 тысяч человек каждый год. Аналогичную статистику по Казахстану, специалисты планируют создать в следующем году.

"Простуда возникает достаточно часто. Вызывается она вирусами, на вирусы антибиотики не действуют. И применять антибиотики в этих случаях является по большому счету преступлением. Завтра может понадобиться в сложной ситуации использование антибиотиков, а они уже будут не чувствительны", – отметила руководитель 
лекарственного информационно–аналитического центра МЗСР РК Лариса Макалкина. 

