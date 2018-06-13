Контроллер сэкономит деньги

В заданных рамках

Вначале в активе у костанайских изобретателей теплосберегающего устройства был только пробный экземпляр, а также неудачная попытка получить грант по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2020». Потом исследователи идею доработали и несколько изменили. В итоге ТОО «Глобал Энерджи Рисерч» получило государственный грант в размере 1,6 млн тенге и, изготовив пробную партию приборов, установило их в 12 зданиях Костаная с центральным отоплением.

При детальном знакомстве с устройством становится ясно, что это та самая «погодозависимая» автоматика, что упомянута в Законе РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективнос­ти». Функционалом прибор схож с дорогими автоматическими тепловыми пунктами, которые так настойчиво советуют устанавливать коммунальщики в дополнение к тепловым счетчикам.

– Это контроллер с тепловыми датчиками, которые фиксируют температуру на улице, входящего и выходящего потока воды, управляют насосами и клапанами с редуктором, – рассказал директор ТОО «Глобал Энерджи Рисерч» Федор Губенков. – Мы также добавили управление через GPS, то есть теперь посредством смс можно узнать текущий режим работы, задать новые параметры.

Удешевить прибор удалось за счет того, что из сметы вычеркнули насосы и теплообменники. Схема устройства такова, что позволяет регулировать температуру клапанами в автоматическом режиме в рамках заданной программы.

Как отмечают разработчики, они смогли обернуть в свою пользу два минуса системы отопления Костаная. Местная тепловая компания несколько занижает температурный режим, компенсируя это высоким давлением в сети и, как следствие, повышенным расходом воды. Этот же прибор позволяет отсекать лишнее, проводя через дом лишь нужный объем тепла.

Затраты окупились за сезон

Экономия минувшей зимой по жилым домам, где были установлены приборы, составила от 21 до 28% в зависимости от состояния здания и системы отопления. В числе экспериментальных оказался и детский сад, где расходы на теплоснабжение снизились на 8%. По словам Федора Губенкова, все партнеры окупили затраты на установку прибора в течение отопительного сезона.

Прибор уже презентовали в акима­те города и получили поддержку властей, учитывая необходимость повышения прозрачности работы сферы ЖКХ в свете цифровизации. В качестве одного из беззатратных вариантов для населения рассматривают возможность заключения сервисного контракта между разработчиками устройства и потребителями.

Такой путь предполагает, что компания-разработчик возьмет на себя все затраты по монтажу и обслуживанию оборудования. В последующем стоимость прибора и обслуживания будет покрываться за счет сложившейся экономии. В пример приводят российский опыт, где львиную долю средств забирает сервисная организация.

Подсчет – круглый год

Эта разработка может оказаться полезной и самой тепловой компании. В ГКП «КТЭК» с окончанием опрессовки заявили, что теперь будут учитывать расход воды через теплосчетчики круглый год. Цель тепловиков – снизить потери.

– Есть люди, которые нашли способ пользоваться горячей водой, минуя счетчик, – рассказал замес­титель директора ГКП «КТЭК» Валерий Солодов. – Нам известны факты, когда через полотенцесушитель подключают обогрев пола. Мы можем назвать дома, где за состоянием внутридомовых коммуникаций КСК следят плохо: в подвалах текут трубы, в больших объемах идет слив горячей воды. Все эти потери ложатся на нас.

Поэтому тепловики объявили о требовании включить все приборы учета горячей воды на летний период. Теперь, если показатели общедомового прибора учета по количеству потребленной домом тепловой энергии и объемам горячего водоснабжения совпадут с суммарными показаниями индивидуальных счетчиков горячей воды, дополнительных начислений абонентам КТЭК не будет. В случае расхождения, жителям проведут доначисление. В тех домах, где приборов учета до сих пор нет, КТЭК установит их за свой счет.

Схему поиска тех, кто расходует воду в обход счетчика, пока разрабатывают, а вот установку приборов контроля уже начали. Их уже монтируют рядом с 30 домами, которые отказались от тепловых счетчиков раньше. Размещают оборудование в специальных камерах и с наступлением отопительного сезона обещают демонтировать. Контролю над уровнем потерь может помочь и разработка костанайских инженеров.