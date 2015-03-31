Контрольная для взрослых Свежий выпуск 668 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Сегодня филиалы этой молодой, быстро развивающейся организации работают над повышением квалификации учителей школ во всех регионах страны, а в трех городах – Астане, Алматы и Уральске – также проводится обучение руководителей организаций образования. В При­уралье эта работа уже дает ощутимые результаты. Согласитесь, мера ответственности педагога гораздо выше, чем у людей любой другой профессии. Так было, так есть и так будет всегда. Сегодняшний день диктует школе еще более высокие требования. Сфера образования остается приоритетным направлением государственной политики все годы независимости. Ведь именно школа передает молодым знания, накопленные предыдущими поколениями, хранит историко-культурные, общечеловеческие и национальные ценности, готовит к самостоятельной жизни.

Определенная Президентом страны задача – войти в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира, для школы означает формирование грамотных, творческих, предприимчивых людей, будущих квалифицированных специалистов, которые в свою очередь будут производить конкурентоспособную продукцию. Для решения этой задачи нужны лучшие образовательные ресурсы и серьезная работа над повышением квалификации учителей.

С 2012 года в стране стартовала масштабная программа, разработанная Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в сотрудничестве с Факультетом образования Кембриджского университета (Великобритания). Она направлена на повышение компетентности педагогов в умении строить диалог с учениками, голос каждого из которых должен быть услышан на уроке, развивать критическое мышление питомцев с учетом их возраста, эффективно оценивать достижения и мотивировать через оценку. Важная сторона программы для учителей – направленность на развитие у учеников стремления и умений учиться самостоятельно, что важно в условиях быстро меняющегося мира. В обстановке сотрудничества учителя и школьника развиваются лидерские качества, навыки анализа, умение применять полученные знания.

Уральск стал одним из образовательных центров, в котором повышают квалификацию руководители школ пяти регионов Казахстана. Помимо Западно-Казахстанской, это Атырауская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская области. Наставники учителей и директоров – тренеры, прошедшие обучение у специалистов Университета Кембридж, кандидаты педагогических наук и магистры педагогики, каждый из которых обладает солидным опытом, пониманием системы образования «изнутри». Тренеры осуществляют профессиональную поддержку слушателей не только в период обучения на курсах, но и после их окончания, гарантируя необходимую поддержку их практики.

Благодаря программам Центра педагогического мастерства в Западно-Казахстанской области новые подходы в обучении детей и управлении школой сегодня реализовывают более 1 700 учителей. И хотя это всего 15% от общего числа, педагогические коллективы, родители и сами ученики уже ощутили позитивные перемены.

Наш опрос мнений учеников и родителей школ области показывает, что они видят действительное повышение интереса к учебе, которое связывают с нововведениями, происходящими под влиянием программ центра. Дети учатся коллективной работе, слушать, уважать мнение других, успешно осваивают навыки самостоятельной учебы. Родители отмечают долгожданное повышение интереса своих детей к чтению, рост их словарного запаса, с удивлением обнаруживают, что, хотя требования стали выше, дети учатся лучше и перестают бояться трудностей.

«Я чувствую, что учитель доверяет мне»… «Мне очень важно, что учитель разговаривает со мной. Это помогает мне учиться лучше», – отмечают ученики. Совершенно очевидно, что умение строить эффективный диалог – одна из ключевых задач, которая осваивается учителями в процессе повышения квалификации в рамках уровневых программ центра. Казалось бы, в этом нет ничего нового. Но ни для кого не секрет, что прежде преобладало менторское отношение учителя к ученику. Как оказалось, умение слушать и слышать одинаково важно для обеих сторон.

Конечно, изменения в школе, их успех зависят от позиции ее директора, его умения сплотить коллектив единомышленников, сознающих необходимость новых подходов.

«Необходимо понимать, что главная и определяющая роль в этом процессе принадлежит ученику, а учитель только направляет его действия для успешного самостоятельного освоения знаний, – говорит директор школы № 7 Уральска Виктор Протасов, прошедший курс обучения по Программе повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций образования РК. – Цель учителя – разбудить жажду знаний. Средства такого обучения в программе подобраны очень верно. Но новыми методиками учитель не только должен владеть хорошо, они должны быть органичными, ведь дети очень тонко чувствуют фальшь и легко отличают ее от искреннего желания работать по-новому».

Программы профессионального развития учителей, реализуемые Центром педагогического мастерства, – долгосрочный, стратегически важный проект, который направлен на обогащение нашей школы самым ценным мировым опытом, эффект от которого позволит раскрыть потенциал учительства, сделать развитие образования республики устойчивым и адекватным вызовам современного мира.



