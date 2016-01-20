Контрольную закупку наркотиков провели полицейские Алматы перед задержанием торговца

Закон и Порядок
866
Меруерт Нургазинова
Сбытом наркотиков занимался 58-летний житель Алмалинского района Алматы. Как сообщили в районной полиции, мужчина ранее неоднократно судимый, в том числе и за наркопреступления, передает Kazpravda.kz. 

"Более того, гражданин К. сам является наркозависимым. В последний раз из мест лишения свободы мужчина вышел примерно год назад. За этот период на работу он не устроился. Вот и предпочел зарабатывать на жизнь преступным путем. Незаконная деятельность гражданина К. нами была подтверждена и задокументирована в результате нескольких "контрольных закупов". Мужчина сбывал исключительно героин, он имел постоянную клиентуру и контактировал только с проверенными людьми. Согласно оперативным данным, встречи покупателям фигурант назначал в жилом массиве, неподалеку от собственного дома", – сообщил подробности спецоперации по задержанию наркодельца начальника УВД Алмалинского района полковник полиции Аскар Болатов.

При этом, он отметил, что злоумышленник был вычислен при содействии коллег из городского управления по борьбе с наркобизнесом, а задержан накануне вечером в ходе спецоперации с участием бойцов подразделения спецназа "Арлан".

"При личном досмотре гражданина К. были изъяты свертки с порошкообразным веществом. Чуть позже судебно-химическая экспертиза установила, что очередному потребителю мужчина продал героин. Зелье изъято следственно-оперативной группой в процессуальном порядке и приобщено к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст. 297 УК РК. Между тем оперативные подразделения устанавливают канал поставки наркотических средств в Алматы и проверяет круг общения подозреваемого с целью выявления среди них возможных соучастников преступлений", – добавил полковник Болатов.

В судьи – в режиме онлайн

