Контртеррористическая операция проходит в Тбилиси

Закон и Порядок
Фото с сайта sputnik-georgia.ru
На улице Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси уже более 15 часов проходит спецоперация по задержанию лиц, обвиняющихся в связях с террористами, которые укрылись в жилом многоквартирном корпусе, передает Аpsny.ge.

Около 10:30 в корпусе номер 46 раздался сильный взрыв, после которого из окон одной из квартир пошел густой дым. По предварительным данным, в этой квартире на третьем этаже находятся лица, которых пытается задержать спецназ.

Возле корпуса с ночи мобилизованы дополнительные силы спецназа. Всю ночь в доме были слышны выстрелы и взрывы гранат.

По имеющимся данным, лица, задержать которых пытается спецназ, не являются гражданами Грузии и подозреваются в связях с террористической организацией.

Правоохранительные органы блокируют вход в несколько жилых корпусов. Жители подъезда, в котором проходит спецоперация, были эвакуированы. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.

На данный момент подтверждена информация о ранении одного спецназовца. Распространяется информация о ранении еще двух человек, однако официально данную информацию никто пока не подтверждает.

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