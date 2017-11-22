Контртеррористическая операция проходит в Тбилиси

На улице Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси уже более 15 часов проходит спецоперация по задержанию лиц, обвиняющихся в связях с террористами, которые укрылись в жилом многоквартирном корпусе, передает Аpsny.ge.
Около 10:30 в корпусе номер 46 раздался сильный взрыв, после которого из окон одной из квартир пошел густой дым. По предварительным данным, в этой квартире на третьем этаже находятся лица, которых пытается задержать спецназ.
Возле корпуса с ночи мобилизованы дополнительные силы спецназа. Всю ночь в доме были слышны выстрелы и взрывы гранат.
По имеющимся данным, лица, задержать которых пытается спецназ, не являются гражданами Грузии и подозреваются в связях с террористической организацией.
Правоохранительные органы блокируют вход в несколько жилых корпусов. Жители подъезда, в котором проходит спецоперация, были эвакуированы. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.
На данный момент подтверждена информация о ранении одного спецназовца. Распространяется информация о ранении еще двух человек, однако официально данную информацию никто пока не подтверждает.
Около 10:30 в корпусе номер 46 раздался сильный взрыв, после которого из окон одной из квартир пошел густой дым. По предварительным данным, в этой квартире на третьем этаже находятся лица, которых пытается задержать спецназ.
Возле корпуса с ночи мобилизованы дополнительные силы спецназа. Всю ночь в доме были слышны выстрелы и взрывы гранат.
По имеющимся данным, лица, задержать которых пытается спецназ, не являются гражданами Грузии и подозреваются в связях с террористической организацией.
Правоохранительные органы блокируют вход в несколько жилых корпусов. Жители подъезда, в котором проходит спецоперация, были эвакуированы. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.
На данный момент подтверждена информация о ранении одного спецназовца. Распространяется информация о ранении еще двух человек, однако официально данную информацию никто пока не подтверждает.