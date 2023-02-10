Концепция по обеспечению общественной безопасности будет учитывать реальные запросы общества – МВД

Проект Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с гражданским обществом на 2024-2028 годы рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, представляя проект концепции, отметил три стратегических направления: повышение уровня защищенности жизни, здоровья и имущества граждан; создание эффективной системы профилактики правонарушений; трансформацию полиции в современную эффективную организацию по обеспечению безопасности.

Он подчеркнул, что главной особенностью концепции является изменение подходов к ее разработке. В разработку концепции с первого этапа активно вовлекаются общественность, НПО, независимые эксперты, международные организации, научное сообщество, а также заинтересованные госорганы. Таким образом, концепция будет учитывать реальные запросы общества, что соответствует принципу «слышащего государства».

В связи с ростом обращений по вопросам семейно-бытового насилия проект концепции предполагает внесение таких законодательных изменений: переход от заявительной к выявительной форме реагирования и усиление ответственности за бытовое насилие.

Изменения коснутся и профилактики наркомании, включая внедрение системы раннего выявления фактов потребления наркотиков, предупреждения преступлений против собственности, которые занимают 90% всех правонарушений, противодействия интернет-мошенничеству и другие сферы.

Предлагается провести ревизию всех нормативно-правовых актов, систематизировать законодательство по профилактике преступлений и предусмотреть механизм партнерства с экспертами, НПО, учеными.

Участники совещания в целом одобрили проект концепции. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил МВД обеспечить разработку документа с общественностью и внести в Аппарат Правительства.