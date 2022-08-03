Общество
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Юлия Полонская

Стратегия повышения

Справедливый подход в этом деле обеспечит Комплексный план повышения доходов населения и продуктивной занятос­ти. Во-первых, Правительство выполняет все социальные обязательства по повышению заработных плат работников бюджетной сферы и индексации социальных выплат.

Во-вторых, совместно с местными исполнительными органами обеспечивается комплекс мер социальной интегрированности в экономику граждан, не имеющих доходов, через создание рабочих мест, повышение квалификации, приобретение новых навыков. Поддержка социально уязвимых слоев населения с низким уровнем заработка также подтверждает социальную ориентированность программы.

В-третьих, принятые совмест­но с бизнес-сообществом системные решения по сокращению разрыва в оплате труда и росту зарплат производственного персонала обеспечивают дифференцированный подход при повышении зарплаты. Приоритет тут отдается производственному персоналу.

Задача по увеличению доходов населения Правительством решается поэтапно. Так, в рамках реализации прямых мер программы по итогам первого полугодия увеличена зарплата 850 тыс. работников бюджетной сферы, 240 тыс. представителей производственного персонала квазигоссектора, 1,2 млн работников бизнес-структур. Проиндексированы социальные выплаты.

Косвенные меры направлены на обеспечение продуктивной занятости, что сопряжено с индустриализацией и диверсификацией экономики и развитием предпринимательства.

Мультипликативным эффектом при реализации 50 компаниями крупных инвестпроектов является создание пояса малых и средних предприятий вокруг них и локализация производств. Помимо увеличения доли казахстанского содержания, это положительно отразится на социально-экономическом развитии регионов и обеспечит создание новых рабочих мест.

В рамках реализации инвестиционных проектов до 2025 года планируется создать более 2 млн новых рабочих мест, из них в 2022 году – 444 тыс. По состоянию на 1 июля выполнено уже 56% от годового плана. Достижение плановых показателей по созданию рабочих мест – главная задача акимов всех уровней.

Также сформирован пул основных 847 инвестиционных проектов до 2025 года (с созданием более 266 тыс. рабочих мест), которые направлены и на замещение импорта и на экс­порт готовой продукции. Фондом развития промышленности предусматривается выделение средств в сумме 305 млрд тенге по льготной ставке на условиях выполнения встречных обязательств.

По поручению Главы государства продолжительность стажировки по проекту «Молодежная практика» (охват – 23,5 тыс. чел.) продлена с 6 до 12 месяцев. По проекту «Первое рабочее мес­то» (охват – 96 тыс. чел.) – с 12 до 18 месяцев.

По состоянию на 1 июня было выдано 546 молодежных грантов. Первое рабочее место получили 1,1 тыс. молодых людей, молодежную практику прошли 8,6 тыс. юношей и девушек. При колледжах создано 21 мини-предприятие (из 100 запланированных), 63 карьерных центра открыто при вузах (запланировано 103).

Создаются возможности для получения стабильного дохода лицам из социально уязвимых слоев населения, в том числе удаленно.

Центрами поддержки семьи, а их в стране 35, осуществляется комплексное консультирование по принципу «одного окна». Здесь можно получить юридическую, психологическую помощь, а также консультации по социальным и жилищным вопросам. Кроме того, в центрах поддержки
семьи проводится обучение членов многодетных семей по специальностям краткосрочного спроса, оказывается поддержка в открытии своего бизнеса, проводятся мероприятия по укреп­лению института семьи.

Сегодня в экономике страны занято 104 тыс. человек с инвалидностью из 419 тыс. трудоспособных, или порядка 24,8%. По проекту «Серебряный возраст» трудоустроено 226 человек.

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