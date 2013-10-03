Концепция «зеленого роста»

Казахстан при том наличии богатых природных ресурсов, которые таят в себе его недра, мог бы спокойно развивать свою экономику, особо не заботясь о внедрении различных технических новшеств. Но тем не менее Глава государства поставил перед Правительством задачу – к 2050 году войти в 30 сильнейших стран мира. Но войти туда без перехода к «зеленой» экономике невозможно.

Главное отличие традиционной модели экономики от «зеленой» в том, что последняя преследует благую цель – это сохранение окружающей среды и экологии для будущих поколений. Напомним, что ранее министр охраны окружающей среды РК Нурлан Каппаров заявлял, что в Казахстане переход к «зеленой» экономике будет осуществляться по нескольким направлениям.

– Первый и самый большой блок будет посвящен образованию граждан Казахстана. Им будут популярно объяснять пре­имущества «зеленой» экономики. Основной упор будет делаться на обучение детей. И уже они будут учить своих родителей, что надо выключать свет в пустующей комнате, выключать воду, которая вхолостую бежит из крана. То есть перелом сознания начнем с детских садов и школ, – говорил еще весной этого года министр охраны окружающей среды Н. Каппаров.

И вот «первой ласточкой» стало открытие в Астане специальных курсов, где всех желающих будут обучать нормам и законам «зеленой» политики. Эта инициатива принадлежит коалиции с соответствующим названием «За «зеленую» экономику и развитие G-Global». Слушателями первого семинара курсов стали госслужащие, представители частных компаний, корпораций, фондов, НПО, ученые, студенты. Словом, все те, кто желает сегодня идти в ногу со временем, кто видит для себя новые перспективы в этой сфере.

– Мы стали первыми, кто не только принял концепцию развития «зеленой» экономики, но и приступил к конкретным действиям. Мы видим свою миссию в том, чтобы вовлечь в эту политику казахстанцев, расширить информированность людей о том, что же такое «зеленая» экономика. Внедрить новое мышление – вот главный девиз наших курсов, – сказала журналистам перед началом первого семинара председатель правления коалиции «За «зеленую» экономику и развитие G-Global» Салтанат Рахимбекова.

По ее словам, в ходе семинара будет презентован виртуальный учебный курс по «зеленой» экономике, который является уникальным, раскрывающим политику «зеленого роста», необходимого для перехода к этой модели.

– В случае успешного завершения курса, который состоит из шести модулей, участнику будет выдаваться специальный сертификат. Это даст ему основания внедрять полученные знания на своей работе, – сказала С. Рахимбекова.

Первым приглашенным лектором этих курсов стал директор департамента по экологии и развитию Экономической и социальной комиссии для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН, лауреат Нобелевской премии по экономике Рае Квон Чунг. Кстати, господин Чунг является одним из основных разработчиков концепции «зеленого роста» на Азиатско-Тихоокеанском и глобальном уровне. А потому его знания и опыт сегодня очень интересны казахстанским специалистам. Он приехал в Казахстан по приглашению Министерства охраны окружающей среды для участия в разработке программы партнерства «Зеленый мост».

Напомним, что эта программа призвана оказывать содействие в передаче экологически чистых технологий и опыта управления окружающей средой из развитых стран в развивающиеся промышленные государства.

– Это очень важная программа не только для Казахстана, но и в целом для двух регионов – Азии и Европы. Переход на «зеленую» экономику довольно сложный. Эта инициатива имеет огромное значение, так как страны-партнеры должны двигаться вместе, – отметил нобелевский лау­реат Рае Квон Чунг.

По его мнению, в Казахстане есть все условия для перехода к «зеленой» экономике.

– Во-первых, у вас есть политическая воля, идео­логом которой является ваш Президент страны. Это очень мощное и действенное условие, когда Глава государства поддерживает новые и прогрессивные тенденции в мире, – сказал нобелевский лауреат.

Как правило, по его словам, переход с традиционной модели экономики на «зеленую» экономику требует длительное время, от 10 до 20 лет. Именно в такой долгосрочной перспективе можно ожидать получение первых дивидендов от новой модели.

– Но наличие политической воли поможет сократить время перехода на «зеленую» экономику, – отметил Рае Квон Чунг.

Несмотря на то что переход к «зеленой» экономике требует больших инвестиций, Казахстан, считает Рае Квон Чунг, в состоянии ее развивать, так как за 20 лет смог добиться определенных экономических успехов.

– Ваша республика сейчас на этапе хорошего экономического развития, так как «зеленая» экономика – это дорогостоящее «удовольствие». Но переход к ней нужно начинать сегодня, чтобы в будущем жить в гармонии с природой, – добавил он.

Казахстанские журналисты перед началом первой его лекции в Астане перед слушателями курсов заодно поинтересовались у Рае Квон Чунг его мнением относительно Международной выставки EXPO 2017, которая пройдет в Астане.

– Тема «Энергия будущего», которую выбрал Казахстан, отражает те приоритеты, которые существуют сегодня на планете. И мы надеемся и считаем, что EXPO 2017 окажет огромное влияние на вопросы энергетической безопасности в мире, – отметил эксперт.

Глава отдела ЭСКАТО уверен, что в рамках будущей выставки в Астане будут представлены новые возможности и варианты «зеленой» экономики, которые можно будет использовать не только в Казахстане, но и во всем мире.

Кульпаш КОНЫРОВА