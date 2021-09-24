​Концепция ждет предложений

Заседание общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции прошло в Нур-Султане. В ходе мероприятия были представлены подходы по разработке стратегического документа, определяющего программу действий по борьбе с коррупцией на следующие 5 лет. Соответствующее поручение было дано Главой государства в Послании народу Казахстана.

Открывая заседание, председатель общественного совета Дархан Кыдырали отметил символизм, заключающийся в том, что первым проектом в деятельности совета является подготовка столь важного акта для страны и для каждого ее гражданина. Он подчеркнул, что разработка данного документа будет осуществляться с широким вовлечением гражданского общества и населения.

В свою очередь глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов указал, что этот документ должен исходить от народа – главного заказчика позитивных перемен.

– Поэтому любой желающий может принять непосредственное участие в разработке концепции. Нам важны предложения с «земли», – отметил глава агентства.

По его словам, документ будет разработан в рамках проектного управления. Он отметил, что такой подход позволит выполнить поставленную задачу качественно и в срок.

– Для удобства процесса, обеспечения эффективных коммуникаций без бюрократии команда агентства дислоцируется в национальном проектном офисе. Наши задействованные сотрудники всегда будут доступны здесь. Можете приходить сами и приглашать других экспертов. Либо направлять свои предложения онлайн, – призвал Марат Ахметжанов.

На заседании также был презентован эскиз специального сайта (www.adal.com.kz), созданный для сбора пожеланий от граждан.