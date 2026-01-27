Концепция подготовлена совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила разработанную в рамках поручений Главы государства единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026-2030 гг., сообщает Kazpravda.kz
- Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге, — проинформировала Жулдыз Сулейменова.
В рамках концепции планируется масштабирование идеологемы «Заң мен тәртіп»; внедрить час педагога-психолога в школах; осуществлять воспитание детей в духе «Адал азамат»; открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия; создание единой цифровой платформы психологической диагностики; обеспечить 100% охват менторами детей, требующих внимания.
Также предусмотрено внедрение AI технологий в камеры видеонаблюдения для выявления буллинга, усиление ответственности интернет-платформ за неудаление противоправного контента и другое.
В свою очередь министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что Министерство здравоохранения инициирует обновление школьной медицины, включая оснащение кабинетов экстренным оборудованием, и открытие стоматологий.
По словам Акмарал Альназаровой, для оказания экстренной помощи при внезапной остановке сердца в учебных заведениях требуется наличие специального оборудования.
Кроме того, министр отметила проблему с открытием школьных стоматологических кабинетов: в ряде регионов, включая Астану, ВКО и область Улытау, планы не выполнены.
- Медицинские работники школ должны быть готовы к спасению жизни не только при травмах, но и при критических состояниях. В связи с этим необходимо обеспечение всех медпунктов дефибрилляторами. Прошу акимов предусмотреть соответствующее финансирование. Кроме того, в течение трех лет мы планируем открыть дополнительно 862 стоматологических кабинета в школах, — сообщила министр.