Концепцию «Дети Казахстана» представили в Правительстве РК

47

Концепция подготовлена совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила разработанную в рамках поручений Главы государства единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026-2030 гг., сообщает Kazpravda.kz

- Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге, — проинформировала Жулдыз Сулейменова.

В рамках концепции планируется масштабирование идеологемы «Заң мен тәртіп»; внедрить час педагога-психолога  в школах; осуществлять воспитание детей в духе «Адал азамат»; открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия; создание единой цифровой платформы психологической диагностики; обеспечить 100% охват менторами детей, требующих внимания.

Также предусмотрено внедрение AI технологий в камеры видеонаблюдения для выявления буллинга, усиление ответственности интернет-платформ за неудаление противоправного контента и другое.

В свою очередь министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что Министерство здравоохранения инициирует обновление школьной медицины, включая оснащение кабинетов экстренным оборудованием, и открытие стоматологий.

По словам Акмарал Альназаровой, для оказания экстренной помощи при внезапной остановке сердца в учебных заведениях требуется наличие специального оборудования.

Кроме того, министр отметила проблему с открытием школьных стоматологических кабинетов: в ряде регионов, включая Астану, ВКО и область Улытау, планы не выполнены.

- Медицинские работники школ должны быть готовы к спасению жизни не только при травмах, но и при критических состояниях. В связи с этим необходимо обеспечение всех медпунктов дефибрилляторами. Прошу акимов предусмотреть соответствующее финансирование. Кроме того, в течение трех лет мы планируем открыть дополнительно 862 стоматологических кабинета в школах, — сообщила министр.

#дети #концепция

Популярное

Все
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
«Страна Любви – великая страна»
Лесники подкармливают диких животных
Железная Анна
В Уштобе открыт новый зал бокса
Книгу «Байконур vs Байқоңыр» презентовали в Жезказгане
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Молодежь за зеленое будущее
Для досуга и занятий спортом
В регионе улучшаются условия обучения
Формировать правовую культуру с юных лет
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Конфигурация изменяется – ставки растут
Незаконно добывали руду
Курс на системное обновление
Борьба с распространением наркотиков не прекращается ни на минуту
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Оксфордский хаб откроется в Астане
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
В Алматы сносят 4-этажное здание
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Атырауские школьники разработали цифровую платформу для дет…
В регионе улучшаются условия обучения
Врачи предупредили казахстанцев о вирусе Нипах в Индии
Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]