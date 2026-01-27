Концепция подготовлена совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила разработанную в рамках поручений Главы государства единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026-2030 гг., сообщает Kazpravda.kz

- Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге, — проинформировала Жулдыз Сулейменова.

В рамках концепции планируется масштабирование идеологемы «Заң мен тәртіп»; внедрить час педагога-психолога в школах; осуществлять воспитание детей в духе «Адал азамат»; открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия; создание единой цифровой платформы психологической диагностики; обеспечить 100% охват менторами детей, требующих внимания.

Также предусмотрено внедрение AI технологий в камеры видеонаблюдения для выявления буллинга, усиление ответственности интернет-платформ за неудаление противоправного контента и другое.

В свою очередь министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что Министерство здравоохранения инициирует обновление школьной медицины, включая оснащение кабинетов экстренным оборудованием, и открытие стоматологий.

По словам Акмарал Альназаровой, для оказания экстренной помощи при внезапной остановке сердца в учебных заведениях требуется наличие специального оборудования.

Кроме того, министр отметила проблему с открытием школьных стоматологических кабинетов: в ряде регионов, включая Астану, ВКО и область Улытау, планы не выполнены.