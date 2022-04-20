Концепцию Комплексной транспортной схемы приняли в Нур-Султане

В столице утверждена концепция Комплексной транспортной схемы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Нур-Султана.

Это позволит выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учётом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах. Также это предусматривает увеличение количества новых автомобильных мостов, транспортных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта и так далее. Об этом на заседании городского маслихата рассказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

«В генплане города есть раздел транспортного развития, но, учитывая веление времени и урбанизацию, с учетом новых вызовов необходимо прописать детали (транспортно-пересадочные узлы, разворотные площадки, пешеходы, светофоры и другое) – и выделить отдельно развитие Комплексной транспортной схемы. В мировой практике городское и транспортное планирование являются взаимосвязанными и взаимозависимыми элементами градостроительства», – сказал Бекмырза Игенбердинов.

Кроме того, глава транспортной компании отметил, что необходимо усилить координацию между организациями, управляющими городским транспортом.

«Помимо этого, необходимо увеличить количество магистральных улиц и соединений через реку. Застройку жилых кварталов необходимо планировать с учетом транспортной доступности. С учетом вышеизложенного наиболее верным решением будет создание стратегического документа в сфере управления городским транспортом – Комплексной транспортной схемы», – подчеркнул Бекмырза Игенбердинов.

Комплексная транспортная схема (КТС) выявит пробелы и противоречия в действующей правовой системе, касающейся организации и управления городским транспортом в городе, объединит планирование землепользования и городского транспорта, функции и полномочия органов, задействованных в сфере городского транспорта. Кроме того, предложит решение проблем в сфере общественного транспорта, дорожно-транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, управления транспортными потоками, парковочным пространством и другого.

Концепция Комплексной транспортной схемы утверждена городским маслихатом. Совместно с Правительством и Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК будут согласованы источники финансирования, далее КТС будет взята в реализацию. Параллельно с разработкой КТС, необходимо предусмотреть целевые показатели в Программе развития территории города Нур-Султан до 2025 года.

Стоит отметить, акиматом столицы уделяется особое внимание развитию дорожной инфраструктуры: в текущем году будет построено и отремонтировано порядка 100 улиц, за последние два года было отремонтировано почти 300 улиц, половина из них – в жилых массивах.

Кроме того, ведется строительство двух автомобильных мостов: по проспектам Улы дала (будет завершен уже в текущем году) и Тауелсиздик через реку Есиль (строительство завершится в 2023 году). Они позволят значительно разгрузить трафик на дорогах. Также ведутся капитальный ремонт моста по шоссе Алаш («горбатый» мост), проектирование новых транспортных развязок и другое.