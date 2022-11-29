Концепцию миграционной политики на 2023-2027 годы одобрило Правительство РК

Правительство

Концепцией предусмотрено создание Единой информационной системы учета движения мигрантов по принципу «единого окна», которая позволит проводить цифровую идентификацию мигрантов и по необходимости контролировать их передвижение.

Фото: Kazpravda.kz

Проект Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023-2027 годы рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, Концепция «Ашық Қазақстан 500+» нацелена на стимулирование притока в страну квалифицированных кадров, защиту прав работающих за рубежом казахстанцев, устранение демографических дисбалансов между регионами страны и в целом «перезагрузку» миграционной политики.  

В частности, в рамках образовательной иммиграции планируется ввести упрощенный порядок выдачи десятилетней «научно-педагогической визы» с правом получения вида на жительство, а в рамках бизнес-иммиграции – специальную «инвесторскую визу» с видом на жительство и правом регистрировать бизнес, владеть собственностью, нанимать персонал, проводить финансовые платежи и свободно осуществлять любые операции, вытекающие из предпринимательской деятельности.

Кроме того, предусмотрены меры по привлечению в республику лучших иностранных специалистов по дефицитным профессиям, а также по совершенствованию механизмов регулирования миграции прибывающих кандасов.

С докладом по данной теме также выступил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Премьер-министр отметил, что представленная Концепция разработана для более эффективного регулирования миграционных процессов. При этом в ней учтены демографические, экономические и социально-культурные приоритеты.

Для дополнительного привлечения в экономику Казахстана высококвалифицированных специалистов, инвестиций и современных технологий предусматривается внедрение новых видов виз для ведущих ученых, преподавателей, обладателей дефицитных и творческих профессий.

По его словам, пересмотрены требования и к потенциальным инвесторам. Так, для реализации инновационных бизнес-проектов крупным инвесторам будут предоставляться инвесторские визы с видом на жительство на 10 лет. Кроме того, предусматриваются меры по стимулированию внутреннего переселения граждан в регионы с нехваткой рабочих кадров посредством обеспечения жильем, социальной инфраструктурой и работой.

В качестве еще одного важного направления в новой Концепции обозначена работа по защите прав казахстанцев, работающих за рубежом.

«Нашим согражданам будет оказываться юридическая и консультативная помощь. Для этого со странами с наибольшим количеством казахстанских работников будут заключаться двусторонние соглашения. Мы должны иметь возможность защищать своих граждан, даже если они работают за пределами Казахстана», — отметил премьер.

Он также добавил, что Концепцией предусмотрено создание Единой информационной системы учета движения мигрантов по принципу «единого окна», которая позволит проводить цифровую идентификацию мигрантов и по необходимости контролировать их передвижение.

После процедуры голосования представленной Концепции Алихан Смаилов поручил обеспечить своевременное законодательное закрепление новых инициатив и принять меры по развитию информсистем для автоматизации процессов миграции.

Премьер-министр также подчеркнул, что акиматам регионов при формировании квот на привлечение иностранных специалистов нужно обеспечить пребывание дефицитных кадров и усилить контроль за их трудовой деятельностью.

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