Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве

Общество
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Проект Концепции молодежной политики включает 6 направлений.
 

Фото: t.me/UKIMET

Проекты Концепций молодежной политики и развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства. 

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что проект Концепции молодежной политики включает 6 направлений, 10 целевых индикаторов и 72 мероприятия.

Одной из основных новелл является внедрение Индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем.

"Мы нацелены к 2029 году повысить уровень информированности молодежи о мерах господдержки до 90%, вовлеченности в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы до 32%", — отметил Кыдырали. 

Проект Концепции также предусматривает увеличение доли молодых предпринимателей — до 30%, трудоустроенных молодых людей из числа обратившихся в центры занятости населения — до 61%.

К 2029 году планируется обеспечить занятостью 2,3 млн молодых людей, из них 1 млн — сельских жителей. В то же время цифровой грамотности будут обучены 1,5 млн молодых казахстанцев, проживающих в сельской местности.

Министр просвещения Гани Бейсембаев, представляя проект, отметил, что ее реализация позволит обеспечить доступ детей от 2 до 6 лет к качественному дошкольному образованию и будет способствовать повышению качества школьного образования.

Будут приняты меры по созданию комфортной и безопасной образовательной среды путем ликвидации трехсменных и аварийных школ, дефицита ученических мест. Для решения вопроса будет введено 1,5 млн новых ученических мест. 

Ожидается полное оснащение школ системами безопасности. К 2026 году будут модернизированы 5 тыс. школ в селах, малых городах и районных центрах.

Важное внимание уделено созданию условий для развития творческой, интеллектуальной и физически развитой личности, а также обеспечению качественного оздоровления и отдыха детей.

В системе технического и профессионального образования акцентировано внимание на получении казахстанской молодежью бесплатного обучения в колледжах по востребованным специальностям.

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