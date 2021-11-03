Концепцию развития креативных индустрий разрабатывают в Казахстане

В рамках официального открытия De Montfort University Kazakhstan состоялся «круглый стол» по обсуждению перспектив развития креативных индустрий в рамках диверсификации экономики Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Встреча состоялась с участием заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова, акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, министра международной торговли Великобритании Ранила Джаявардены, посла Великобритании в Казахстане Кэти Лич. Также в обсуждении приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, первый вице-министр науки и образования РК Шолпан Каринова, представители British Council по Центральной Азии, DMU Лестера, EdPeritus UK Ltd и Совета креативных индустрий Алматы.
Обращаясь к участникам «круглого стола», заместитель Премьер-министра РК Е. Тугжанов подчеркнул, что креативные индустрии выступают в качестве основного источника новых технологий, отраслей и драйвера экономического роста.
«Отрасль генерирует создание новых высокодоходных рабочих мест, в первую очередь, для талантливой молодежи, формирует для них совершенно новые «социальные лифты», — отметил Е. Тугжанов.
За последние 10 лет в Казахстане объем инвестиций в отрасли креативной индустрии увеличился более чем в 4 раза. В данной сфере работают 3,5% от всего занятого населения страны, или 310 тысяч казахстанцев. На сегодня вклад креативных индустрий в экономику Казахстана составляет 2,7%.
«С целью развития потенциала данной сферы на основе прогрессивной мировой практики Правительством совместно с экспертным сообществом разрабатывается Концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Будет сформировано единое видение государства по развитию креативной индустрии и определены новые подходы по ее развитию», — сказал Е. Тугжанов, пригласив участников круглого стола принять участие в разработке данного документа.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что креативные индустрии являются одним из приоритетных направлений долгосрочной Стратегии развития «Алматы-2050».
«В нашем городе много талантов, молодежи, высокий интеллектуальный потенциал. В Алматы расположено 37 вузов, где обучаются 182 тысячи студентов. При этом шесть вузов входят в 1000 лучших университетов мира по версии QS World University Ranking 2020. Поэтому именно эти сферы, связанные с IT и креативной индустрией, востребованы и нуждаются в поддержке, которую мы уже обеспечиваем», — сказал Б. Сагинтаев.
Согласно проведенному анализу, в креативном секторе города Алматы действуют 17,8 тыс. предприятий, что составляет 8,8% от всех предприятий. К 2025 году этот показатель планируется увеличить до 31,4 тыс. (10,2%). Здесь заняты около 44,9 тыс. человек. Налоговые поступления от предприятий креативных индустрий города за 2020 год составили 37,7 млрд тенге, а объем оказанных услуг – 402,8 млрд тенге. Таким образом, Алматы имеет необходимые ресурсы для развития креативной экономики.
В соответствии с мировой практикой для развития креативной экономики обеспечивается синергия креативных предприятий, университетов и города. Стратегия развития базируется на 10 направлениях: кино и анимация, литература, мода, новые медиа и цифровые культуры, театр, опера и балет, киберспорт и геймдевелопмент, архитектура и дизайн, музыка, современное искусство, индустрия развлечений.
Для реализации применяются инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. На сегодня профинансировано 9 проектов на общую сумму 513 млн тенге. До 630 млн тенге планируется выделить на поддержку креативных предпринимателей по итогам текущего и следующего года по линии Almaty Finance и «МФО Алматы».
Алматы — единственный город в Центральной Азии, который входит в сеть креативных городов ЮНЕСКО по творческому направлению «музыка». В 2022 году планируется запустить музыкальную лабораторию Open Music Lab для создания современной музыки и коллабораций между музыкантами-резидентами лаборатории.
В городе уже действует первый успешный инфраструктурный проект в сфере креативных индустрий — креативный хаб Alatau, где ежедневно занимаются до 700 человек. Здесь находятся коворкинг-пространство, 25 бесплатных творческих кружков для детей, площадка для мастер-классов, медиатека, образовательно-выставочный центр ArtBi. Подобные центры создаются во всех районах города. В последующем будет создана сеть креативных хабов в каждом районе города.
Участники круглого стола обменялись мнениями, а также поддержали инициативу акима Алматы Б. Сагинтаева по экспертному и аналитическому сопровождению проводимой работы по развитию креативных индустрий.
Встреча состоялась с участием заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова, акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, министра международной торговли Великобритании Ранила Джаявардены, посла Великобритании в Казахстане Кэти Лич. Также в обсуждении приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, первый вице-министр науки и образования РК Шолпан Каринова, представители British Council по Центральной Азии, DMU Лестера, EdPeritus UK Ltd и Совета креативных индустрий Алматы.
Обращаясь к участникам «круглого стола», заместитель Премьер-министра РК Е. Тугжанов подчеркнул, что креативные индустрии выступают в качестве основного источника новых технологий, отраслей и драйвера экономического роста.
«Отрасль генерирует создание новых высокодоходных рабочих мест, в первую очередь, для талантливой молодежи, формирует для них совершенно новые «социальные лифты», — отметил Е. Тугжанов.
За последние 10 лет в Казахстане объем инвестиций в отрасли креативной индустрии увеличился более чем в 4 раза. В данной сфере работают 3,5% от всего занятого населения страны, или 310 тысяч казахстанцев. На сегодня вклад креативных индустрий в экономику Казахстана составляет 2,7%.
«С целью развития потенциала данной сферы на основе прогрессивной мировой практики Правительством совместно с экспертным сообществом разрабатывается Концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Будет сформировано единое видение государства по развитию креативной индустрии и определены новые подходы по ее развитию», — сказал Е. Тугжанов, пригласив участников круглого стола принять участие в разработке данного документа.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что креативные индустрии являются одним из приоритетных направлений долгосрочной Стратегии развития «Алматы-2050».
«В нашем городе много талантов, молодежи, высокий интеллектуальный потенциал. В Алматы расположено 37 вузов, где обучаются 182 тысячи студентов. При этом шесть вузов входят в 1000 лучших университетов мира по версии QS World University Ranking 2020. Поэтому именно эти сферы, связанные с IT и креативной индустрией, востребованы и нуждаются в поддержке, которую мы уже обеспечиваем», — сказал Б. Сагинтаев.
Согласно проведенному анализу, в креативном секторе города Алматы действуют 17,8 тыс. предприятий, что составляет 8,8% от всех предприятий. К 2025 году этот показатель планируется увеличить до 31,4 тыс. (10,2%). Здесь заняты около 44,9 тыс. человек. Налоговые поступления от предприятий креативных индустрий города за 2020 год составили 37,7 млрд тенге, а объем оказанных услуг – 402,8 млрд тенге. Таким образом, Алматы имеет необходимые ресурсы для развития креативной экономики.
В соответствии с мировой практикой для развития креативной экономики обеспечивается синергия креативных предприятий, университетов и города. Стратегия развития базируется на 10 направлениях: кино и анимация, литература, мода, новые медиа и цифровые культуры, театр, опера и балет, киберспорт и геймдевелопмент, архитектура и дизайн, музыка, современное искусство, индустрия развлечений.
Для реализации применяются инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. На сегодня профинансировано 9 проектов на общую сумму 513 млн тенге. До 630 млн тенге планируется выделить на поддержку креативных предпринимателей по итогам текущего и следующего года по линии Almaty Finance и «МФО Алматы».
Алматы — единственный город в Центральной Азии, который входит в сеть креативных городов ЮНЕСКО по творческому направлению «музыка». В 2022 году планируется запустить музыкальную лабораторию Open Music Lab для создания современной музыки и коллабораций между музыкантами-резидентами лаборатории.
В городе уже действует первый успешный инфраструктурный проект в сфере креативных индустрий — креативный хаб Alatau, где ежедневно занимаются до 700 человек. Здесь находятся коворкинг-пространство, 25 бесплатных творческих кружков для детей, площадка для мастер-классов, медиатека, образовательно-выставочный центр ArtBi. Подобные центры создаются во всех районах города. В последующем будет создана сеть креативных хабов в каждом районе города.
Участники круглого стола обменялись мнениями, а также поддержали инициативу акима Алматы Б. Сагинтаева по экспертному и аналитическому сопровождению проводимой работы по развитию креативных индустрий.