Концептуальный концерт «ЕРТЕҢ» прошел в Астане

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Аманжолова Айман
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Сольный концептуальный концерт «Ертең» поэта-музыканта Макпал Жумабай состоялся сегодня в столичном Дворце Мира и Согласия.

Пресс-служба Сената РК

Творчество артистки – это коллаборация перформанса-размышлений над актуальными вопросами современности с использованием искусственного интеллекта. На уникальном концерте побывала и группа сенаторов во главе со спикером Палаты Мауленом Ашимбаевым.

Продвижение национальных ценностей – одно из приоритетных направлений работы Сената. Выстраивание этой работы через оригинальные форматы – задача, которую парламентарии намерены решать совместно с представителями креативной индустрии.

По словам исполнительницы, продвижение казахской поэзии с помощью современной музыки и, в целом, искусства, и есть цель ее творчества.

Импровизированная постановка Erten – это рассуждение, где человек изучая прошлое и настоящее, готовится к завтрашнему дню.

На протяжении 15 лет музыкально-поэтический проект Макпалшер сквозь призму поэзии и музыки, живописи, анимации, перформансов, стирая границы между формами творческой деятельности, раскрывает казахскую поэзию. Коллектив группы тоже представляет собой синтез музыкантов разных национальностей и возрастов, отражая тем самым множество граней искусства и взглядов на современность.

Визитной карточкой команды на международной арене стал концерт АУА в Лондоне. Символично, что проходил концерт в легендарном музее Брюнеля, который прославился как место рождения новых течений в музыке и имен в искусстве.

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