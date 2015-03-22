Культура
Концерт "Армысың, әз Наурыз!" пройдет в "Астана Опера"
Грандиозное торжество, посвященное празднику весеннего обновления, плодородия, дружбы и единства "Армысың, әз Наурыз!" состоится сегодня на главной сцене театра "Астана Опера", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщается, в программе концерта будут представлены произведения композиторов, стоявших у истоков казахского оперного искусства: "Абай" Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, "Біржан–Сара" Мукана Толебаева, "Қыз Жібек" Евгения Брусиловского, "Айсұлу" Сыдыка Мухамеджанова, "Қамар Сұлу" Еркегали Рахмадиева. Кроме того, в программу включены шедевры мировой музыкальной классики и композиции, представляющие культуру народов нашей многонациональной страны.

Яркое зрелище создадут великолепные солисты оперы, звезды балета, талантливые музыканты симфонического оркестра и мощный хор "Астана Опера". Красочные костюмы и эффектные декорации порадуют глаз искушенного зрителя.

По словам режиссера театра "Астана Опера" Натальи Кагадий, концерт будет состоять из трех основных частей. Это – в первую очередь – национальный классический репертуар. В следующей части будут представлены русская, украинская, башкирская, татарская, армянская музыка, поскольку 2015 год был объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана. Так как "Астана Опера" – это классический театр, то третья часть будет посвящена избранным произведениям мировой классической музыки. Завершит концерт большой национальный праздничный танец "Мереке би".

"Мы хотим показать духовное богатство, высокий уровень искусства нашей гостеприимной, благодатной Родины", – рассказала Наталья Кагадий.

Концерт пройдет в двух отделениях, начало в 19.00. Стоимость билетов – от 500 тенге.

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