Концерт «Асқақтай бер, Астана» прошел в честь дня переноса столицы

фото с сайта акимата Астаны

Творческие коллективы и солисты столичной филармонии поздравили жителей с днем переноса столицы. На музыкальном вечере популярные произведения казахстанских композиторов, воспевающие любовь к родине, прозвучали в сопровождении оркестра казахских народных инструментов под управлением Нурлана Бекенова.

Меломаны тепло восприняли песни «Астана», «Елге арнау», «Отан», «Сарыарка», «Туған жер» и другие вокальные и инструментальные произведения, которые исполнили лауреаты премии «Дарын» и призеры международных конкурсов.

На сцене в этот вечер выступили Алтынбек Адильда, Жанар Жунусова, Берик Омаров, Парасат Отан, Алтыншаш Мукатаева, Муратбек Хайролда, Айгерим Аманжолова и Зарина Омарова.

Артисты создали праздничную атмосферу и подарили зрителям отличное настроение.

«Концертная программа состояла из патриотических произведений, посвященных столице. Мы с коллегами в живом сопровождении оркестра спели песню Лукпана Жолдасова «Елге арнау». Теперь она займет особое место в нашем репертуаре. Публика нас замечательно принимала. Для нас большая честь принимать участие в мероприятиях, которые помогают понять, что любовь к родине безгранична», – сказала солистка столичной филармонии Акбота Куснадин.

Участие в концерте также приняли первые строители, ветераны, депутаты маслихата, представители общественности – все те, кто был причастен к строительству и развитию новой столицы.

Напомним, 10 декабря в Казахстане отмечают день переноса столицы. 25 лет назад, 10 декабря 1997 года тогда еще город Акмола, а ныне Астана, был объявлен новой столицей Независимого Казахстана.