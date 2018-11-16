Концерт Димаша Кудайбергена в Лондоне пройдет с участием музыкантов-народников

Культура
Фото: Inform.kz
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы встретился с Канатом Айтбаевым и Димашем Кудайбергеном, обсуждался предстоящий 19 декабря концерт в Лондоне, передает Inform.kz.

"Поедет группа "Терра балет", а также музыканты ансамбля национальных инструментов, которые окажут поддержку, придавая национальный колорит казахским песням. Нам помогают в организации этого концерта. Если все будет хорошо, Вы увидите результаты. Из исполненных на концерте песен 60 процентов будет исполняться на казахском языке", – сказал Канат Айтбаев.

В свою очередь, Димаш Кудайберген сообщил, что концерт в Лондоне будет проходить в "живом" голосе, и он исполнит около 30 песен.

Напомним, 19 ноября в Лондоне состоится концерт Димаша Кудайбергена. В настоящее время в центре Лондона на экранах рекламируется концерт казахстанского певца.

