​Концерт для соотечественников

Творческие встречи прошли в городе Санжи Синьцзян-Уйгурского автономного округа, где для этого отвели лучшие сцены города. Концерты проходили в двух культурных центрах «Моргу» и «Ащылы», залы которых были переполнены. Каждый номер, будь то вокальный или танцевальный, сопровождался бурными аплодисментами.

Художественный руководитель танцевального ансамбля «Казына» Зауре Ажибекова говорит, что зрители буквально искупали в овациях каждого участника концерта. Хорео­графический коллектив представил народные танцы, такие как «Жарасу», «Серпіліс», «Қырандар», «Аққу», «Қара жорға» и другие. Публику порадовали также казахскими народными, эстрадными и классическими песнями.

Местные жители встречали гостей казахским национальным обрядом шашу, осыпав конфетами и монетами. Артистов из Южного Казахстана пригласили приехать снова, чтобы насладиться их творчеством могло как можно большее количество жителей Китая.