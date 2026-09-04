Концерт Enrique Iglesias завершился экоакцией в Астане

Такие акции помогают формировать культуру ответственного отношения к окружающей среде и напоминают, что чистота города начинается с каждого из нас.

Фото: акимат Астаны

В столице на стадионе «Астана Арена» прошел концерт Enrique Iglesias. После выступления артиста молодые зрители остались на территории стадиона и помогли убрать мусор после мероприятия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Они собрали оставшийся после концерта мусор, показав личным примером, что поддерживать чистоту во время крупных культурных мероприятий может каждый.

«Концерт подарил нам много ярких эмоций. После его завершения мы решили присоединиться к уборке и помочь навести порядок на территории стадиона. Это не занимает много времени, но так каждый из нас может проявить уважение к городу, окружающим и людям, которые трудятся на площадке», — отметил один из зрителей.

Такие акции помогают формировать культуру ответственного отношения к окружающей среде и напоминают, что чистота города начинается с каждого из нас.