Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией

В Астане прошел концерт казахстанского артиста Кайрата Нуртаса. После завершения мероприятия зрители не стали расходиться сразу, а помогли убрать мусор, оставшийся на трибунах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: акимат Астаны

- Участники акции собрали отходы и навели порядок после выступления. Своим примером они показали, что заботиться о чистоте во время крупных культурных событий может каждый, - отметили в столичной администрации.

- Мы сегодня с друзьями пришли послушать нашего любимого казахстанского артиста. Концерт подарил нам много ярких эмоций, и после выступления мы решили помочь убрать территорию. Это наш небольшой вклад в чистоту города, - рассказал один из зрителей.