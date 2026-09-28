Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией

Столица,Экология

В Астане прошел концерт казахстанского артиста Кайрата Нуртаса. После завершения мероприятия зрители не стали расходиться сразу, а помогли убрать мусор, оставшийся на трибунах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: акимат Астаны

- Участники акции собрали отходы и навели порядок после выступления. Своим примером они показали, что заботиться о чистоте во время крупных культурных событий может каждый, - отметили в столичной администрации.

- Мы сегодня с друзьями пришли послушать нашего любимого казахстанского артиста. Концерт подарил нам много ярких эмоций, и после выступления мы решили помочь убрать территорию. Это наш небольшой вклад в чистоту города, - рассказал один из зрителей.

- Подобные инициативы помогают формировать культуру ответственного отношения к окружающей среде и напоминают, что чистота города начинается с каждого из нас, - добавили в акимате.

#концерт #уборка #экоакция

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