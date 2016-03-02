​Концерт № 1230

Этот концерт был посвящен 6-летию центра, чья деятельность активно способствует укреплению дружеских отношений и культурного сотрудничества между Казахстаном и Кореей. Гости мероприятия узнали и о том, что в Корее по решению правительства с января 2014 года последняя среда каждого месяца объявлена Днем культуры. Национальные театры, музеи и галереи, частные культурные учреждения проводят спектакли, концерты, выставки, которые можно посетить бесплатно или со скидкой.

Данная инициатива нашла отклик среди жителей Кореи, и, расширяя ее рамки, Корейский культурный центр в Казахстане планирует ежемесячно проводить День культуры Кореи. Одним из первых мероприятий задуманного цикла и стал концерт корейского исполнителя Чехвана.

Музыкант впервые выступил перед казахстанской публикой. Его программа называлась «Надежда». Чехван, настоящее имя которого И Хон Сын, выступает уже около 20 лет, выпустил 38 альбомов. На родине прославился благодаря кавер-исполнениям произведений одного из наиболее ярких представителей корейской фолк-музыки конца 1980 – начала 1990 годов Ким Гвансока, которого называют корейским Бобом Диланом. Прозвучали в программе и авторские композиции Чехвана, которые слушатели встречали не менее тепло. Кстати, прошедший в Астане концерт был в музыкальной карьере певца 1230-м по счету.