Концерт, посвященный 145-летию Рахманинова, пройдет в "Астана Опера"

Культура
Фото пресс-службы театра "Астана Опера"
Концерт "Весенние воды", посвященный 145-летию Сергея Рахманинова пройдет в камерном зале "Астана Опера" 4 апреля. Шедевры выдающегося композитора, пианиста и дирижера прозвучат в исполнении столичных мастеров вокального и инструментального жанров, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба театра "Астана Опера", в музыкальном вечере из цикла "О музыке и ее творцах" примут участие лауреат международных конкурсов, кавалер ордена "Курмет" Айзада Капонова (сопрано), заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев (баритон), заслуженная артистка Казахстана Макпал Бекмагамбетова (скрипка), лауреаты международных конкурсов Балжан Сапарова (флейта), Аскар Муканов (виолончель). Партия фортепиано – лауреаты международных конкурсов Раушан Бескембирова, Айкерим Есимханова.

Композиторский стиль Сергея Рахманинова отличался индивидуальностью и своеобразием. Согласно заключению специалистов-музыковедов, он не имеет аналогов в мировом искусстве. Его творчество пронизано любовью к Родине, духовностью и незыблемостью этических принципов. Многогранное наследие Рахманинова включает в себя симфонии и симфонические поэмы, инструментальные концерты, в особенности знаменитые фортепианные, а также оперы, сюиты, прелюдии, этюды, пьесы, фантазии, вокально-хоровая музыка и т. д. Глубокий, самобытный талант великого классика в полной мере проявился в его камерно-вокальных и камерно-инструментальных произведениях.

Особой любовью публики пользуются романсы Рахманинова. Слушатели и музыканты высоко ценят их искренность, эмоциональную открытость, непосредственность выражения, яркость мелодических образов и точность в передаче настроения поэтического текста. Будучи блистательным пианистом, в своей вокальной лирике композитор большую роль уделяет богатой, красочной и разнообразной партии фортепиано. Все это в полной мере отражено в сочинениях, которые вошли в  программу вечера.

Инструментальную часть концерта представит Элегическое трио ре минор для фортепиано, скрипки и виолончели "Памяти великого художника", посвященное Чайковскому. Это произведение характеризует необычайная для камерного жанра масштабность фактуры, а также наличие в нем импровизационных элементов, контрастность и развернутый драматургический замысел.

Начало концерта в 19:00.

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