Концерт с доставкой на дом

Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Для того чтобы горожане, особенно молодые, не проспали важное политическое событие государственного значения, инициативная группа, в которую вошли активные музыканты города, организовала акцию «Не проспи выборы!».
Музыкальный флэшмоб стартовал во дворах спальных районов города. Начался он с улицы им. К. Байсеитовой возле дома № 40. Затем музыканты остановились чуть ниже площади Республики, прошли возле Монумента Независимости и далее – к домам других алматинцев. Таким образом они устроили настоящий профессиональный концерт прямо под окнами горожан. Причем играли они на разных инструментах, надели красивую праздничную одежду, подготовили программу. Например, струнный квартет исполнил классические произведения.
Люди, услышав красивую музыку, распахивали окна, выходили на балконы. Некоторые взрослые с детьми выбегали на улицу, чтобы сфотографироваться вместе с необычными уличными музыкантами. И конечно, благодарили их за такой чудес­ный подарок – прекрасное музыкальное настроение. А еще они говорили о том, что обязательно исполнят свой гражданский долг и примут участие в выборах Президента страны. Ведь важен голос каждого!

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