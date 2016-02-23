Свежий выпуск
​Концерты для сельчан
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Вниманию жителей сел Новомариновка и Сепе Атбасарского района была представлена концерт­ная программа творческих коллективов дворца культуры «Кокшетау», а также Бурабайского и Сандыктауского районов. В нее вошли казахские, русские, узбекские и армянские национальные танцы, народные и эстрадные песни, инструментальная музыка в исполнении народных ансамблей танца «Он алты қыз», «Кокшетау», «Кербез сұлу», «Сувенир», квинтета «Шамшырақ», шоу-группы «Услада» и вокально-хореографического ансамбля «Балдаурен». Сельчане аплодировали выступлениям известных солистов: Шолпан Дукумбаевой, Александра Агафонова, Ержана Есимова, Бекжана Алишева, Адильбека Нурмагамбетова, Акерке Байкадамовой, Аккыз Касымовой, Молдир Кадыржановой и Жазиры Нуртаевой.

Музеем истории Кокшетау была организована фотовыставка «Ғасырлар тоғысындағы Кокшетау». Экспозиция позволила проследить, как маленький уездный городок, основанный в 1824 году, стал административным центром столичной области. Сотрудники Областной универсальной научной библиотеки им. М. Жумабаева организовали библиокараван «Книга – в село» и подарили жителям сел книги.

В ходе акции чествовали сельчан, внесших большой вклад в развитие региона. В частности, в Шункыркольском сельском округе, центром которого является Новомариновка, в их число вошли механизатор с многолетним стажем Василий Прокопчук, отметивший 70-летний юбилей, и мастер водопроводного участка Артем Пфейфер. А в селе Сепе памятные подарки получили знатный животновод Кайырлы Бзаукин и педагог с 40-летним стажем работы Серик Турсумбаев.

Популярное

Все
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Как сегодня ищут места захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время ВОВ
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Легендарный казахстанский снайпер Ибраим Сулейменов наводил ужас на врагов и готовил талантливых учеников
До двух миллионов тенге увеличили выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в Прииртышье
5,4 млрд тенге выплатят ветеранам в преддверии Дня Победы
Частичка Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве передана волонтерам Казахстана
В Мангистау планируют выделять гранты для обучения гидрогеологов
На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды"
Юрист не имеет права на ошибку
На фронтах – бои, в тылу – работа
Память в музыке и в сердце
Жизнь длиною в век
Навестили и помогли
Подготовка к референдуму
Великий ученый, мудрый наставник
Нас ждали дома, мы пришли с победой!
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Майор Штурм
Свежий выпуск
Школа имени фронтовика
Свежий выпуск
Будущим защитникам
Свежий выпуск
Навестили и помогли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]