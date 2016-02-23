​Концерты для сельчан

Вниманию жителей сел Новомариновка и Сепе Атбасарского района была представлена концерт­ная программа творческих коллективов дворца культуры «Кокшетау», а также Бурабайского и Сандыктауского районов. В нее вошли казахские, русские, узбекские и армянские национальные танцы, народные и эстрадные песни, инструментальная музыка в исполнении народных ансамблей танца «Он алты қыз», «Кокшетау», «Кербез сұлу», «Сувенир», квинтета «Шамшырақ», шоу-группы «Услада» и вокально-хореографического ансамбля «Балдаурен». Сельчане аплодировали выступлениям известных солистов: Шолпан Дукумбаевой, Александра Агафонова, Ержана Есимова, Бекжана Алишева, Адильбека Нурмагамбетова, Акерке Байкадамовой, Аккыз Касымовой, Молдир Кадыржановой и Жазиры Нуртаевой.

Музеем истории Кокшетау была организована фотовыставка «Ғасырлар тоғысындағы Кокшетау». Экспозиция позволила проследить, как маленький уездный городок, основанный в 1824 году, стал административным центром столичной области. Сотрудники Областной универсальной научной библиотеки им. М. Жумабаева организовали библиокараван «Книга – в село» и подарили жителям сел книги.

В ходе акции чествовали сельчан, внесших большой вклад в развитие региона. В частности, в Шункыркольском сельском округе, центром которого является Новомариновка, в их число вошли механизатор с многолетним стажем Василий Прокопчук, отметивший 70-летний юбилей, и мастер водопроводного участка Артем Пфейфер. А в селе Сепе памятные подарки получили знатный животновод Кайырлы Бзаукин и педагог с 40-летним стажем работы Серик Турсумбаев.