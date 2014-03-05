Контуры антикоррупционной стратегии

– Рашид Толеутаевич, вы уже более двух лет возглавляете антикоррупционное ведомство. После вашего прихода в финансовую полицию она подверглась значительному реформированию. Каковы основные результаты?

– Результаты, безусловно, есть. За счет проведенной по поручению Главы государства аттестации личного состава качественно улучшен кадровый состав ведомства, проведены структурные пре­образования, оптимизирована штатная численность. Наведен порядок в учетно-регистрационной дисциплине, что позволило сформировать достоверные и объективные данные о преступлениях, а также исключить факты их укрытия.

Модернизировано досудебное производство по уголовным делам. Введена должность «дежурного офицера», в функции которого входит первоначальное рассмотрение всех поступающих заявлений и сообщений. Широко используются паспорта коррупционных рисков регионов, содержащие детальную информацию обо всех объектах, строящихся с привлечением госсредств.

Финансовая полиция, являясь самым малочисленным правоохранительным органом, превратилась в мобильную и эффективную структуру. Самым главным результатом двух лет работы стало изменение репрессивного менталитета как ведомства в целом, так и каждого сотрудника в частности.

– С прошлого года финансовая полиция в раскрытии и предупреждении преступлений опирается на деятельность Ситуационного центра. Расскажите, пожалуйста, о результатах его работы.

– В Послании народу Казахстана в январе 2012 года Лидер нации поручил использовать новые правовые механизмы, информационные возможности для предупреждения и профилактики коррупционных нарушений. Мы выполнили это поручение Главы государства, создав в агентстве Ситуационный центр.

Это автоматизированный аналитический комплекс, который путем анализа сведений из информационных источников моделирует сомнительные схемы и тем самым позволяет на ранних стадиях выявлять готовящиеся и совершенные коррупционные и экономические преступления, принимать своевременные меры по нейтрализации угроз.

Благодаря Ситуационному центру прекращена существовавшая практика безосновательных повальных проверок предпринимателей и государственных органов. Сейчас ни одно проверочное мероприятие не назначается без предварительного анализа. В первую очередь через Ситуационный центр дистанционно собирается информация, позволяющая сделать вывод о наличии в действиях того или иного чиновника или бизнесмена признаков преступной деятельности.

Если таких нет, то проводить дальнейшие оперативно-розыскные и проверочные мероприятия запрещается. А если подозрения подтверждаются, то предварительный анализ позволяет определить конкретный сомнительный тендер либо финансовую операцию и провести проверку только по ним, не парализуя всю деятельность проверяемого госоргана или субъекта предпринимательства.

Ежедневно в режиме реального времени мы получаем детальные сведения обо всех проводимых в стране госзакупках. Наши сотрудники сопоставляют заложенные в бюджет закупочные цены с рыночными. В случае завышения цены в госорган незамедлительно вносится представление об отмене конкурса либо снижении стоимости закупаемых товаров, работ или услуг. Если мы видим, что деньги перечисляются на счета «обнальных» фирм либо выводятся в оффшор, то мгновенно начинается оперативная разработка и преступление пресекается. В прошлом году наши аналитики предотвратили нерациональное использование порядка 3,5 миллиарда тенге бюджетных средств.

– Можно ли привести конкретный пример раскрытого Ситуационным центром преступления?

– Таких примеров множество. По материалам Ситуационного центра в 2013 году возбуждено 550 уголовных дел. Его аналитики выявили устойчивые схемы хищений бюджетных средств в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Мангыстауской, Костанайской, Кызылординской областях и Астане. На основе аналитических материалов пресечена деятельность 12 преступных групп, которые занимались незаконным обналичиванием денег.

К примеру, в ходе анализа сведений были установлены 7 предприятий с общим оборотом только за 2013 год свыше 15 миллиардов тенге. Учредителем и руководителем этих фирм значился некто Балашов, инвалид 2-й группы, не имеющий движимого и недвижимого имущества.

Наши аналитики установили связь Балашова с Бейсеевым, который имел отношение к созданию и деятельности всех этих предприятий. Дальнейший анализ связей Бейсеева позволил установить группу лжепредприятий, состоящую, по меньшей мере, из 100 компаний, зарегистрированных на подставных лиц. На сегодня деятельность этих лжефирм прекращена.

Таким образом, с созданием Ситуационного центра у финансовой полиции в дополнение к традиционным агентурно-оперативным методам работы появились современные информационно-аналитические инструменты, что позволяет значительно повысить эффективность нашей деятельности и исключить необоснованные проверки предпринимателей.

– В прошлом году отмечено снижение рейтинга Казахстана в Индексе восприятия коррупции, который ведется неправительственной организацией Транспэренси Интернешнл. С чем это связано?

– 3 декабря 2013 года опубликован Индекс восприятия коррупции, согласно которому Казахстан занимает 140-е место. Изучение методики исследований, на основе которых выводится ИВК, показывает, что оценка Казахстана проводится не только по направлению противодействия коррупции, но и охватывает социальные, экономические, политические и иные сферы.

В частности, ИВК 2013 года выводился на основе исследований таких международных организаций, как Фридом Хауз, Фонд Бертельсмана, Всемирный экономический форум, Международный институт развития менеджмента, Служба глобальных рисков, Центр экономических исследований, Служба международных страновых рисков и Проект верховенства закона мирового правосудия. При этом, по мнению экспертов ОФ «Transparency Kazakhstan», если в предыдущие годы баллы Казахстана снижались в большей степени правозащитными организациями, то есть оценки были привязаны к политическим факторам, то в 2013 году низкие баллы были получены по результатам исследований, которые оценивают уровень конкурентоспособности и бизнес-прозрачности страны.

Представители Transparency Kazakhstan также отмечают, что для минимизации коррупции на системном и законодательном уровне в стране сделано многое. Теперь важно, чтобы комплексную работу по противодействию коррупции вели не только госорганы, но и все общество, в том числе неправительственные организации и бизнес-структуры. Борьба с этим злом должна стать общенародным делом.

В связи с этим Агентством разработан проект межведомственного плана, предусматривающий реализацию в течение 2014 года системных и последовательных мер по противодействию коррупции, реализация которых, на наш взгляд, позволит улучшить баллы Казахстана в ИВК. В настоящее время проект плана согласовывается с уполномоченными органами.

– На ваш взгляд, каков на сегодняшний день реальный уровень коррупции в Казахстане?

– Дать точный ответ на этот вопрос невозможно. Не существует точной формулы расчета уровня коррупции в стране. Любые оценки и рейтинги как отечественных экспертов, так и международных организаций, остаются относительными. Но все они сходятся в одном – коррупция в Казахстане, так же как и в большинстве других стран мира, остается актуальной проблемой.

К примеру, недавно проведенные исследования в странах Евросоюза показали, что ежегодные убытки из-за коррупции в Европе составляют более 120 млрд. евро. Каждый двенадцатый европеец отмечает, что ему приходилось сталкиваться с коррупцией, а 40% европейских компаний считают ее серьезной проблемой при ведении бизнеса.

– Рашид Толеутаевич, всем известно, что питательной средой для коррупции выступает «теневая» экономика. Расскажите о работе финансовой полиции по противодействию экономической преступности?

– «Теневая» экономика наносит огромный ущерб государству. Это хищение бюджетных средств, недополученные налоги, недобросовестная конкуренция и самое главное – тесная взаимосвязь с коррупцией. Увеличение объемов нелегального бизнеса стимулирует коррупцию, которая в свою очередь создает условия для «теневой» экономики и покровительствует ее субъектам.

Сегодня все зарубежные эксперты признают, что объем «теневой» экономики напрямую влияет на оценку уровня коррупции в стране. Поэтому финансовая полиция при противодействии такого рода преступности ориентирована на установление коррупционных связей между нечистоплотными чиновниками и «теневым» сектором экономики. В 2013 году нами в данной сфере выявлено порядка 6 тысяч преступлений.

Основными составляющими «теневой» экономики в Казахстане выступают нелегальный оборот нефти и нефтепродуктов, алкогольной продукции, незаконный игорный бизнес, контрабанда и лжепредпринимательство. За 2 года финансовой полицией выявлено 363 факта экономической контрабанды, конфисковано в доход государства товаров на 2,8 миллиарда тенге. Возбуждено 27 уголовных дел в отношении должностных лиц таможенных органов и военнослужащих пограничных войск, причастных к покровительству или совершению такого рода преступлений. Пресечена деятельность около 1 тысячи подпольных игорных заведений, в том числе 154 нелегальных казино, 153 онлайн-казино.

Значительно активизирована борьба с «теневым» оборотом алкогольной продукции, а также нефти и нефтепродуктов. В прошлом году пресечено производство суррогата в 24 подпольных цехах, прекращена незаконная деятельность 8 заводов-производителей, выпускавших неучтенный алкоголь. Эти меры способствовали увеличению объема уплачиваемых в бюджет акцизных платежей за 2013 год на 20%, в общем составив 24,5 млрд. тенге.

В сфере нелегального оборота нефти и нефтепродуктов в прошлом году возбуждено 359 уголовных дел, нейтрализована деятельность 3 организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной ОПГ.

В целом реализованные в 2013 году мероприятия по противодействию субъектам «теневой» экономики в совокупности с принимаемыми уполномоченными государственными органами мерами положительно отразились на росте поступлений налогов в бюджет от малого и среднего бизнеса. Они возросли с 1,9 триллиона до 2,5 триллиона тенге или на 24%.

– В средствах массовой информации неоднократно звучали предложения о необходимости ограничения размеров обналичиваемой суммы. С чем это связано и как хождение наличных денег в обороте может влиять на криминогенную обстановку?

– Неконтролируемая масса наличных денежных средств способствует росту «теневой» экономики. «Наличка» используется при совершении коррупционных преступлений, в первую очередь, при даче взяток. Кроме того, с ее помощью финансируются террористические организации и организованные преступные группы.

Преступники активно пользуются отсутствием законодательных ограничений на обналичивание денежных средств и через лжепредприятия выводят большие суммы денег. Через «обнальные фирмы» проводится легализация преступных доходов, совершается хищение бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов.

За последние 2 года финансовая полиция прекратила деятельность около 1 200 лжепредприятий, проведено 125 задержаний с поличным при обналичивании и совершении мнимых сделок. Пресечена деятельность 12 организованных преступных групп «обнальщиков» в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

За покровительство лжепредпринимательской деятельности к ответственности привлекается более 30 сотрудников налоговых органов, среди которых бывший начальник областного Налогового департамента Южно-Казахстанской области и его заместитель, заместитель начальника Налогового департамента Алматы, а также ряд руководителей районных налоговых управлений в различных регионах.

Вследствие активизации работы в этом направлении впервые наблюдается снижение размера обналиченных средств юридическими лицами в сравнении с 2012 годом на 145 миллиарда тенге или на 9%.

В то же время борьба с лжепредприятиями только при помощи уголовно-правовых мер малоэффективна. Поэтому, основываясь на опыте США, Франции, Бельгии, Италии и других стран, мы выступаем за установление лимита на снятие наличных средств для физических лиц в размере не более 3 тысяч месячных расчетных показателей (порядка 5,2 миллиона тенге) в месяц и для юридических лиц – не более 10 тысяч МРП (порядка 17,3 миллиона тенге) в месяц.

Указанная мера не будет ущемлять права граждан и интересы юридических лиц, так как текущее состояние банковской системы позволяет приобретать основные товары и услуги за безналичный расчет. А оставшаяся часть товаров и услуг может без проблем приобретаться за «наличку» в пределах названного лимита.

– Рашид Толеутаевич, в последние годы бизнес-сообщество все меньше жалуется на незаконные проверки со стороны финансовой полиции, отмечая усиление давления со стороны других контролирующих органов. За счет чего вы этого добились?

– Как отметил в своем Послании Президент страны, «развитие малого и среднего бизнеса – это главный инструмент индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке». Именно поэтому одним из основных направлений деятельности финансовой полиции определены вопросы защиты и поддержки добросовестного предпринимательства. Сегодня мы рассматриваем предпринимателей как равноправных партнеров, которые помогают нам определять наиболее рисковые сферы и устранять причины, создающие условия для коррупции и «теневой» экономики.

Руководители объединений предпринимателей входят в состав общественных советов по противодействию коррупции и «теневой» экономике при Агентстве и территориальных подразделениях финансовой полиции. 30 января текущего года Агентство финансовой полиции и Национальная палата предпринимателей подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам защиты прав предпринимателей. Аналогичные соглашения подписываются областными подразделениями финпола и региональными палатами.

Нами принимаются меры по оптимизации проверок субъектов предпринимательства и снижению давления на бизнес. С марта 2012 года в органах финансовой полиции действует приказ, которым запрещено приостанавливать деятельность предпринимателей и проводить проверки по анонимным обращениям. Прекращена практика, когда финансовая полиция вмешивалась в хозяйственные споры между предпринимателями и применяла свои силовые ресурсы для устранения чьих-то конкурентов.

В целях защиты и поддержки предпринимателей модернизировано досудебное производство по уголовным делам. Сейчас принимаются только те обращения, в которых сообщается о криминогенных фактах. Заявления гражданско-правового характера возвращаются без назначения проверок с разъяснением о необходимости обращения в суд.

В настоящее время все проверки проводятся под руководством следователя, и именно он принимает процессуальные решения. Это позволяет давать правильную правовую оценку по обращениям и исключить назначение необоснованных проверок.

В результате принятых за последние два года мер в 5 раз сокращено количество проверок предпринимателей, проведенных уполномоченными органами по инициативе финансовой полиции. Значительно уменьшилось количество жалоб, поступающих на сайт «Президентская защита бизнеса».

На системной основе проводится работа по пресечению фактов незаконного вмешательства должностных лиц иных госорганов в работу предпринимателей. За последние 2 года нами к уголовной ответственности за такие нарушения привлечены 325 представителей других ведомств.

В рамках исполнения недавно озвученных поручений Главы государства по улучшению условий для предпринимательской деятельности Агентством в Администрацию Президента внесено предложение о проведении гуманизации уголовного законодательства по налоговым преступлениям. Это статьи, касающиеся уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

В частности, предлагается увеличить сумму ущерба для привлечения к уголовной ответственности физических лиц с 2 до 5 тысяч МРП, а юридических лиц с 20 до 40 тысяч МРП. В этом случае соответствующие меры по фактам неуплаты налогов по суммам ниже установленного предела будут принимать налоговые органы самостоятельно в рамках административного производства без участия правоохранительных структур.

– Глава государства в Послании обратил особое внимание на то, что сотрудники правоохранительных и силовых структур, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и высоким профессионализмом. Как с дисциплиной в финансовой полиции?

– Вопрос чистоты собственных рядов и укрепления дисциплины находится на моем личном контроле, потому что любое недостойное поведение наших сотрудников в обществе оценивается крайне отрицательно и сильно подрывает доверие к ведомству.

Для укрепления дисциплины и формирования качественного кадрового состава пристальное внимание уделяется вопросам подбора кадров и их выдвижению на руководящие должности. На системной основе занимаемся воспитанием молодых специалистов, для этого совершенствуется работа института наставничества, проводятся курсы первоначальной подготовки. В обучении вновь принятых работников активно участвует Совет ветеранов финансовой полиции.

В результате принимаемых мер можно констатировать снижение нарушений законности со стороны сотрудников финансовой полиции. В последние годы наблюдается все больше фактов, когда финансовые полицейские обращаются к руководству с рапортами о том, что им предлагают взятки. По таким сигналам принимаются необходимые меры для привлечения взяткодателей к ответственности. За последние 2 года мы возбудили 34 уголовных дела в отношении лиц, пытавшихся подкупить наших сотрудников.

Есть случаи, когда имидж финансовой полиции подрывают самозванцы, которые, представляясь сотрудниками, вымогают взятки у предпринимателей, пугая проверками. С 2012 года пресечена деятельность 18 таких мошенников.

– Нынешний год для органов финансовой полиции юбилейный – ведомство будет отмечать 20-летие со дня образования. Но сейчас очень много слухов о судьбе финпола, в том числе о реорганизации. Насколько они обоснованы?

– 6 июня 2014 года исполнится 20 лет со дня образования органов финансовой полиции. Данный день включен в число профессиональных праздников Республики Казахстан. Это очень важная дата для тех людей, которые отдали немало сил и времени для становления ведомства, для тех, кто каждый день идет на работу охранять интересы общества и государства от коррупционных и экономических преступлений.

Что касается судьбы ведомства. Вопрос о ликвидации органа, осуществляющего противодействие коррупции и «теневой» экономике, не стоит. Мы продолжаем выполнять функции, возложенные на нас законом и Главой государства.

Беседу вела Ольга СЕМЕНОВА