Контуры Первой лиги
Спорт
В первом туре, который состоится в воскресенье, 6 апреля, встретятся «Лашын» (Каратау) – «Экибастуз», «Байтерек» (Астана) – «Гефест» (Караганда), «Каспий» (Актау) – «Окжетпес» (Кокшетау), «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) – «Восток» (Усть-Каменогорск), «Кыран» (Шымкент) – «Астана-1964», «Акжайык» (Уральск) – «Жетысу-Сункар» (Талдыкорган), ЦСКА (Алматы) – «Кызыл-Жар» (Петропавловск). Темиртауский «Булат-АМТ» примет старт во втором туре, который намечено провести 12 апреля.
Юрий МАКАРОВ