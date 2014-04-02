Культура
Коня на бегу унесет...

По традиции в Жалагаше установили юрты, накрыли богатые дастарханы, позаботились о концертно-развлекательной программе с песнями, танцами, конкурсами, спортивными, в том чис­ле национальными, играми. Но, безусловно, самым зрелищным стало выступление батыров, которые не только отличились в зрелищных схватках в казак куреси, но и устроили грандиозное шоу демонстрации богатырской силушки, под стать своему именитому земляку – двукратному олимпийскому чемпиону Илье Ильину, не знающему поражения на помосте.

Желающих биться за звание самого сильного батыра было много. Но то, что устроил участковый инспектор Жалагашского РОВД Нурлан Сенбеков, наверняка достойно и Книги рекордов Гиннесса. Страж порядка умудрился не просто оторвать от земли 130-килограммового жеребца, но и пробежать с ним более двух десятков мет­ров. А затем повторил трюк и со 160-кило­граммовым конем. Накал страс­тей вызвал у многочисленных зрителей и поединок батыров с микроавтобусом «газель». Сдвинуть автомобиль, салон которого заполнила ребятня, не всем оказалось по силам, но только не жителю поселка Аксу Дархану Бакирову, устроившему довольной детворе 40-метровую поездку. Конечно же, победителей ждали бурные аплодисменты и заслуженные награды. А организаторы пообещали сделать конкурсы традиционными, выразив уверенность, что состязания силачей станут хорошим примером молодому поколению.

Юрий ЛИ,
Кызылординская область
фото Абзала КАНБАЕВА

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