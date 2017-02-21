​Кооперация – ключ к успеху

Сейчас в аграрном секторе юга работают 272 сельскохозяйственных производственных коопе­ратива. Большинство из них соз­дано в прошлом году. Таким образом удалось объединить 17 600 крестьянских хозяйств. Еще 74 тыс. КХ продолжают работать в одиночку. Эта цифра позволяет осознать масштаб проб­лем, стоящих перед сельскохозяйственной отраслью региона, для которого малоземельные крестьянские хозяйства здесь давно стали нормой. Проблема Южного Казахстана в том, что людей проживает много, а земли, напротив, на всех не хватает. Особенно орошаемой. Считанные гектары земли, а именно таким богатством обладает среднестатистическое крестьянское хозяйство области, не позволяют по-настоящему развернуться.

Уцепившись за свои земельные наделы, доставшиеся после распада колхозов и совхозов, дехкане на протяжении десятилетий старались работать обособленно, выжимая все соки из земли. При этом, кажется, не замечая очевидных вещей: малоземельные и маломощные крестьянские хозяйства не в состоянии привлекать новые технологии, обновлять технику, закупать высококачественные семена. Одним словом, развиваться, увеличивая производительность труда и, следовательно, объемы выпус­каемой продукции. Взять кредит на посевную, собрать урожай, раздать долги, чтобы по весне снова оформить ссуду. Именно такой принцип хозяйствования, повторяющийся из года в год, стал для многих замкнутым кругом. После всех расчетов и вычетов остается разве что на жизнь, как правило, многочисленной семьи.

Справедливости ради надо заметить, что местные власти время от времени пытались решить эту проблему, призывая земледельцев объединяться. В ход пускали и кнут, и пряник. Но всякий раз сталкивались с мощным сопротивлением селян, не желающих идти по пути кооперации. Состоялись десятки семинаров, встреч и собраний, на которых их организаторы доказывали, что единственным способом выбраться из нищеты и поднять планку сельскохозяйственного производства на более высокий уровень является совместный труд.

Судя по тому, что число малоземельных хозяйств пошло на убыль, лед-таки тронулся. Сейчас в Казахстане действуют более 500 сельскохозяйственных производственных кооперативов. Более половины из них сосредоточены в Южном Казахстане. В Минсельхозе уверены, что именно за кооперативами – будущее сельского хозяйства страны. Они смогут не просто увеличить производство продукции животноводства и растениеводства, сделать ее конкурентоспособной, но и наладить ее переработку, чтобы затем вывести на мировой рынок. Совершенно очевидно, что маломощному фермерскому хозяйству в одиночку не всегда под силу организовать отправку своей продукции даже в столицу, не говоря уж о поставке на экспорт, включая дальнее зарубежье. Переработчиков и заготовителей интересуют только крупные партии продукции, и с малоземельным дехканином они просто не станут иметь дело.

После того как Глава государства призвал в населенных пунктах развивать сельхозкооперативы и за счет этого поднимать сельское хозяйство, разработан целый ряд моделей кооперации. Агитаторам, отправившимся в глубинку, предстоит донести, что они не имеют ничего общего с приснопамятными колхозами. И крестьянам нет необходимости отдавать на баланс кооператива землю, технику, скот и прочее имущество. Более того, как вариант возможно создание кооператива только для совместного сбыта готовой продукции, при этом каждый участник сохраняет свою юридическую самостоятельность. К примеру, в конце прошлого года на базе 20 крестьянских хозяйств Тюлькубасского района был создан сельхозкооператив, специализирующийся на производстве молока. КХ «Адилет» объединилось с 19 подобными хозяйствами. Новое образование назвали сельскохозяйственным кооперативом «Тулкибас сут». Масштабы его заметно больше, да и перспективы открываются очевидные. «Тулкибас сут» уже готовит документы на получение государственных субсидий. Члены кооператива планируют воспользоваться государственной поддержкой и приобрести молоковоз и танкер-охладитель, сосредоточившись на производстве и заготовке молока.

– Общее поголовье коров у нас теперь под 3 тысячи, – рассказывает председатель СПК Данияр Кулмаханов. – Стало проще организовывать ветеринарную и зоотехническую помощь, не говоря уж о сбыте готовой продукции. Так что в том, что область сейчас практически полностью закрывает потребность в молоке, есть и наш вклад.

Успешные примеры объединения крестьянских и фермерских хозяйств в крупные сельхозкоопе­ративы есть и в соседнем Сайрамском районе. В одном из них, к примеру, фермеры специализируются на закупе, откорме и забое крупного рогатого скота, а также производстве мясной продукции. Ежедневно кооператив перерабатывает до 20 тонн мяса, отправляя в Тараз, Алматы, Шымкент и Кызылорду. Только в Алматы ежедневно уходит 5 тонн конины и говядины. Ежемесячный объем продаж достиг 250 тонн мяса. СПК уже строит планы дальнейшего развития. Его руководители изу­чают варианты получения финансового займа от государства на приобретение оборудования для запуска цеха по переработке мяса.

– Мы расширили свои услуги, организовав, к примеру, доставку скота в убойный цех, – говорит председатель правления СПК Жамалбек Утаев. – Для этого у нас есть специальный автомобильный транспорт. Здесь работают ветеринарные службы, все четко и слаженно, никаких проволочек. Раньше все эти вопросы каждому фермеру приходилось решать в одиночку, теряя время и деньги.

Руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков уверен, что сельхозкооперация является одной из самых приоритетных отраслей развития агропромышленного комплекса до 2021 года. За ними будущее, поскольку такие объединения могут получить субсидии и льготные кредиты. Кроме того, члены кооператива могут одновременно участвовать в нескольких программах государственной поддержки.

Южный Казахстан является регионом с развитым сельским хозяйством. Аграрный сектор ежегодно приносит доход в 16,5 млрд тенге. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли за минувший год увеличился в полтора раза и составил 10,7 млрд тенге. Общий объем производства сельского хозяйства составляет 445 млрд тенге, или 12,3% от общего объема страны. И по мере объединения крестьян эти показатели будут только расти.

– С начала года в Южно-Казах­станской области создано 28 сельскохозяйственных кооперативов, – комментирует ситуацию руководитель отдела по развитию кооперации и МТС управления сельского хозяйства ЮКО Нуржигит Мырзахметов. – Наиболее активно процесс объединения идет в Мактааральском, Тюлькубасском и Шардаринском районах. Сельхозкооператив можно создавать, если объединятся 5 и более человек. Практика показывает, что чаще всего кооперируются сельчане, специализирующиеся на производстве и заготовке мясо-молочной продукции, выращивании и переработке хлопка-волокна. Сельскохозяйственная кооперация – ключ к получению хорошей прибыли, и с его помощью те, кто занят в аграрном секторе, смогут заметно увеличить свои доходы.