Кооперация по-соседски

В частности, ЗАО «Русская медная компания» ведет комплексное освоение месторож­дений медно-цинковых руд. При участии компании «Мечел» завершено строительство ГОКа и подземного рудника-шахты на месторождении Восход. Благодаря этому создана новая медно-цинковая отрасль. В активной фазе реализации находится проект строительства рельсобалочного завода. Данный объект уникален тем, что будет производить термоупрочненные рельсы высшего качества длиной 120 метров, которые могут использоваться на линиях высокоскоростного движения и линиях с повышенной грузонапряженностью.

Для производства готовой продукции металлопрокат планируется получать из АО «Уральская сталь» (Новотроицк, РФ). Готовую продукцию можно поставлять и на российский рынок, тем самым увеличить товарооборот и кооперационные связи. В рамках проекта подписано также соглашение между Московским государственным институтом стали и сплавов, Актюбинским региональным государственным университетом им. К. Жубанова и ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» по организации обучения специа­листов в Актобе.

Наш регион является важнейшим транспортным узлом с транзитной специализацией. И создание здесь современной транспортно-логистической инфраструктуры станет базисом для эффективного использования геоэкономического потенциала страны. Уникальное географическое расположение Актобе – идеальные условия для обработки евро-азиатских товарных потоков. Это один из ключей к дальнейшему развитию интеграционных процессов. В связи с этим необходимо отметить, что в минувшем году АО «Международный аэропорт Актобе» обработано грузов в 2,2 раза больше, чем в 2012-м. При этом грузооборот в Россию увеличился в 3,1 раза и составил 5,9 тыс. тонн. Доля ближнего соседа составила 86% в общем грузообороте компании.

Большое значение в расширении приграничного сотрудничества имеет ввод в регионе участка автодороги Актобе – Мартук – граница РФ международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай. Грузопоток по нему ныне также заметно увеличился.

Если говорить о промышленном потенциале, то в области в различных сферах экономики действует ряд крупных промышленных предприятий с мировым именем. Это Актюбинский завод ферросплавов, продукция которого поставляется во многие страны мира, АО «Актюбинский завод хромовых соединений», АО «Актюбрентген» и другие. Имеется возможность экспорта сортового проката и железнодорожных рельсов, минеральных удобрений, катодной меди, стеклопластиковых труб и другой продукции, соответствующей общемировым стандартам. Сближение стран Таможенного союза позволяет в перспективе воплотить в реальность идею кооперации многих компаний с соответствующими технологическими, торгово-промышленными и финансовыми ресурсами. На мой взгляд, более подробного рассмотрения заслуживают следующие аспекты евразийской интеграции. Это развитие партнерства в сфере инноваций, сбытовой сети, расширение доли присутствия на рынках ЕврАзЭС, долгосрочное сотрудничество с потребителями в различных сферах экономики.

Уверен, интеграционные процессы в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства откроют большие возможности для расширения рынка сбыта, привлечения масштабных инвестиций, позволят соответствовать уровню экономики конкурентоспособных стран мира. На новом этапе развития евразийская интеграция – это необходимый союз, который позволит в рамках межрегиональных торгово-экономических связей организовать систему индустриальных кластеров. С этой целью в области предприняты шаги по созданию благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные секторы экономики, строительства современных промышленно-производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам. В настоящее время под индустриальную зону в Актобе выделен земельный участок общей площадью 200 га, который оформлен на АО «НК «СПК «Актобе». Разработано технико-экономическое обос­нование проекта, имеются все положительные заключения. Специализация индустриальной зоны направлена на развитие стройиндустрии и строительных материа­лов. На отведенной территории планируется разместить более 15 промышленных объектов, на реализацию которых будет привлечено около 500 млн. долларов с созданием более 5 тыс. рабочих мест. Это и завод по производству тарного стекла, предприятия по переработке мрамора, изготовлению металлоконструкций и сэндвич-панелей, производство электросварной прямошовной трубы круглого сечения. Стои­мость работ по строительству объектов инфраструктуры согласно ТЭО составляет 8 млрд. тенге, в том числе потребность объектов инфраструктуры, которые подлежат финансированию по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», – 4,7 млрд. тенге. На эти цели в текущем году по ДКБ-2020 из республиканского бюджета уже выделено 3 млрд. тенге.

Нынче АО «НК «СПК «Актобе» разработана проектно-сметная документация по строительству внешней инфраструктуры индустриальной зоны. Благодаря реализации данного проекта в ближайшем будущем опережающими темпами будут развиваться в регионе обрабатывающая промышленность, строительная индустрия, торговля, транспорт, коммунальное хозяйство, логис­тика и другие виды деятельности, что создаст предпосылки для последовательного повышения качества жизни населения и укрепления взаимовыгодного экономического партнерства с инвесторами.

Марат БАЛМУХАНОВ, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Актюбинской области