​Кооперация, равенство и правопорядок

В работе съезда приняли участие секретари, члены ЦК КНПК, делегаты областных, городских, районных обкомов партии, представители СМИ. Всего в предвыборный партийный список вошли 22 человека.

В ходе мероприятия с докладом выступил почетный секретарь партии Владислав Косарев, который отметил, что в условиях глобального экономического кризиса решение Главы государства о назначении внеочередных выборов в Мажилис Парламента как никогда своевременно.

В этих условиях перед Коммунистичес­кой Народной партией Казахстана стоит сложная задача – достойно провести избирательную кампанию.

– Основная задача нашей партии – оправдать надежды избирателей и войти в высший законодательный орган страны в новом составе, с новыми силами и идеями по укреп­лению единства страны, – отметил партиец.

Основные аспекты предвыборной платформы партии озвучил член ЦК КНПК Айкын Конуров. Он отметил, что всемирный характер затяжного экономического кризиса и глобальный масштаб происходящих рецессий, приводящих к обесцениванию результатов труда в первую очередь развивающихся стран, наглядно демонстрируют ущербность капитализма как доминирующей западной идеологии.

– Коммунистическая Народная партия Казахстана, опираясь на фундаментальные законы экономического развития классиков марк­сизма-ленинизма, считает, что нынешний кризис наглядно дискредитирует идеологию вульгарного потребительства, стяжательства и индивидуализма. Кардинальная трансформация этой системы неизбежна, а «мостовая дорога» прогресса и процветания будет построена на основе стремлений прогрессивного человечества к реализации гуманистических идей научного коммунизма, – убежден А. Конуров.

Коммунистическая Народная партия Казахстана продолжит выступать против негативных ценностей, навязанных извне, а также сфокусируется на реализации возможностей, воплощении реальных действий, способствующих созиданию, благополучию и развитию.

Было отмечено, что КНПК выступает надежным партнером государства в инициировании единого порыва для реализации политического курса руководства страны, преодоления препятствий в ускоренном проведении социально-экономических реформ.

В предвыборной платформе партии особо подчеркивается, что КНПК активно поддерживает все начинания по укреплению единства народа, стимулированию творческого и производственного созидания, качественному социальному развитию общества, а также дальнейшему преобразованию Казахстана для вхождения в число 30 наиболее развитых стран мира.

Одной из главных задач своей политической деятельности партия считает оказание всемерной поддержки в реализации государственных инициатив по развитию адресной защиты и социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов.

– КНПК в тесном взаимодействии с государственными органами и политическими институтами способствует дальнейшему повышению уровня минимальной заработной платы и пенсий, развитию созданных механизмов защиты уязвимых слоев населения, – отметил А. Конуров.

Кроме того, партия вырабатывает предложения для совершенствования целевых государственных программ, а также мобилизации народных инициатив «снизу» для решения актуальных задач. В этих целях КНПК намерена сосредоточиться на полноценном продвижении и воплощении коммунистических принципов партии.

Коммунисты также выступают против индивидуализма, стяжательства и бескультурья. В программе говорится, что важнейшим элементом предупреждения возникновения внешних угроз является патриотическое воспитание – идейное противостояние любому радикализму, непрерывная борьба за сердца и умы людей.

По итогам съезда ЦК партии дано указание о начале подготовительной работы к агитационному периоду, формировании центрального и региональных предвыборных штабов, проведении регистрации доверенных лиц.