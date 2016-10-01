​Кооперация сродни взаимовыручке

В ходе мероприятия аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что в мегаполисе уделяется повышенное внимание реализации государственной политики в сфере поддержки отечественного производства и обеспечения продовольственной безопасности. По его словам, расширение взаимовыгодного сотрудничества по развитию межрегиональных связей в первую очередь отвечает интересам населения и позволит усилить работу по импортозамещению и экономическому развитию регионов.

Алматы уже наладил контакты с восемью областями страны. По итогам встреч с делегациями из регионов подписаны более 30 договоров о прямой поставке продукции в крупные торговые сети города. Мегаполис продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта для региональных парт­неров. За последние пять лет население города выросло на 20%, превысив 1,7 млн человек, и в ближайшие 15 лет рост, по оценке экспертов, ожидается на уровне 46%. Только продовольственных товаров здесь потребляется почти на 1 трлн тенге в год, из которых 300 млрд тенге составляет импортная продукция. А значит, потенциал в вопросах импортозамещения остается большим.

Аким Алматы выразил готовность к расширению формата сотрудничества с областями на предмет создания совместных производств в сфере агропромышленного комплекса. Городские власти готовы оказывать всяческое содействие в продвижении продукции из регионов в торговые сети Алматы и устранении административных барьеров на этом пути.

– Проведенный анализ структуры импорта города позволил определить 86 товарных групп, импортируемых в наибольших объемах. Половина потребляемых населением сыров и мяса птицы, а также более 40% колбасных изделий и сливочного масла – импортные,– отметил Бауыржан Байбек. – Наша задача заменить их отечественными продуктами, чтобы каждый алматинец имел доступ к качественному продовольствию с исключением посредников.

Отметим, что в мае текущего года производители Восточно-Казахстанской области представили свою продукцию алматинским торговым сетям. Тогда был проведен мастер-класс по приведению продукции в соответствие с требованиями торговых предприятий города. Сегодня производители ВКО поставляют более 100 видов продукции в Алматы. В ближайшее время стороны намерены направить совместные усилия в работу по импортозамещению и удешевлению продукции для конечных потребителей.

Аким ВКО Даниал Ахметов подчеркнул, что помимо индустриальных мощностей, регион обладает высоким потенциалом в аграрном секторе, который в ближайшие 15 лет станет наи­более привлекательным для инвестиций.

– Мы производим больше всего молочной продукции, но у нас огромный потенциал и в сфере мясного животноводства. Сегодня в регионе реализуются крупные проекты по производству мяса птицы, – говорит Даниал Ахметов. – Мы готовы предложить инвесторам не менее 90 000 гектаров орошаемых земель для выращивания востребованных продуктов.

Участники встречи также посетили ярмарку, на которой было представлено более 50 тонн меда различных сортов из разных регионов ВКО и ознакомились с ассортиментом гипермаркета MagnumCash&Carry.