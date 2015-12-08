​Кооперация – залог стабильности и успеха

Недостаточность, а порой и полное отсутствие залоговой базы у хозяйств, является одной из главных причин, из-за которых многие сельхозтоваропроизводители испытывают трудности с получением финансовых средств. Более того, нехватка кредитных ресурсов служит предпосылкой к другим проблемам малого и среднего бизнеса на селе – слабому техническому оснащению и мелкотоварности производства. В этом мы убедились, приняв участие в пресс-туре, организованном АО «Холдинг «КазАгро».

Уже на территории машдвора ТОО «Новорыбинское», что в Аккольском районе Акмолинской области, директор этого товарищества Талгат Мусин, а также один из спикеров пресс-тура, директор кооператива и ТОО «Региональный зерновой холдинг» Ербол Ташенов и руководители сельхозформирований, вошедших в состав данного кооператива, рассказали журналистам и приехавшим на эту встречу фермерам из Павлодарской и Костанайской областей о преимуществах объединения в кооперативы по схеме, предложенной Нацхолдингом «КазАгро».

Схема эта, по словам советника председателя правления холдинга «КазАгро» Бауыржана Касенова, предполагает объединение производителей зерна на принципах кооперации и солидарной ответственности. Для этого нацхолдинг разработал механизм беззалогового финансирования подобных объединений через банки второго уровня. По сути, «КазАгро» после тщательного изучения апробировал на казахстанской почве мировой опыт кооперации в аграрной сфере. Инициатива нацхолдинга воодушевила 113 малых и средних хозяйств, которые в начале 2015 года перед посевной кампанией объединились в рамках трех региональных кооперативов.

Реализация пилотного проекта проходила в основных зерносеющих регионах республики – СКО, Костанайской и Акмолинской областях, но, как мы поняли, в Костанайской области этот проект не получил должного развития. Видимо, поэтому костанайская делегация приняла участие в пресс-туре, чтобы глубже ознакомиться с результатами работы двух организованных кооперативов в соседних областях. Что касается павлодарской делегации фермеров, то, по словам главы крестьянского хозяйства «Актау» Ерлана Токтужакова, павлодарцы считают приемлемой такую форму объединения и до посевной следующего года, чтобы можно было беспрепятственно получить семена, ГСМ, гербициды, они создадут свой кооператив.

В Акколе участники пресс-тура имели возможность присутствовать на общем итоговом собрании участников проекта, где рассматривались не только внутренние вопросы, но и общие, организационные, чтобы фермеры из других регионов поняли суть инновационного решения «КазАгро».

А она, судя по выступлениям Б. Касенова, Е. Ташенова и директора ТОО «Региональный зерновой холдинг по СКО» Марата Искакова, состоит в том, что крестьяне, объединившись, получают кредитные средства без предоставления залогов. Гарантией возвратности средств становится ответственность членов кооперативов друг перед другом. Поэтому объединения изначально формировались самими участниками с учетом опыта работы в агросфере, положительной кредитной истории хозяйств. Те, которые имели долги в различных банках, войти в объединение, естественно, не могли.

Схема, разработанная «КазАгро», основана на следующих подходах:

1. Объединение организуется на принципах кооперации и солидарной ответственности, участниками которого являются на первом этапе зернопроизводители. При этом принцип кооперации реализуется посредством самоуправления, совместной деятельности и равенства всех его участников («один участник – один голос»). Солидарность ответственности его участников распространяется на обязательства участников по поставке зерна объединению.

2. АО «Продкорпорация» заключает с объединением договор закупа определенного объема пшеницы по фиксированной цене с оплатой после поставки. Данный объем распределяется между участниками объединения в рамках их обязательств по возврату полученного от объединения финансирования на проведение посевной и уборочной кампаний.

3. Объединение как самостоятельное юридическое лицо привлекает беззалоговый заем в банках второго уровня под гарантию реализации пшеницы АО «Продкорпорация». Средства займа распределяются между членами объединения на проведение весенне-полевых и уборочных работ, преимущественно в виде готовых товарно-материальных ценностей (ТМЦ), централизованно оплачиваемых объединением. Централизованный оптовый закуп ТМЦ позволяет получить скидки для участников объединения.

4. При превышении рыночной цены пшеницы над зафиксированной в договоре объединение имеет право реализовать пшеницу на рынке для получения большего дохода. Если рыночная цена упадет ниже фиксированной по договору, то объединение реализует пшеницу АО «Продкорпорация».

Предлагаемая схема деятельности объединений была одобрена Министерством сельского хозяйства РК, НПП «Атамекен» и Союзом фермеров Казахстана.

По словам руководителей хозяйств, которые вошли в кооперативы, участие в объединениях дает целый ряд преимуществ для фермеров. Главными из них являются: доступность беззалогового финансирования весенне-полевых работ и возможность получить семена, удобрения, запчасти, ГСМ по более дешевой стоимости за счет оптовых закупок. Кроме того, становится ближе реальность получения доступа к будущим услугам, которые могут предоставлять объединения. Речь идет о корпоративных машинно-тракторных станциях, зернохранилищах и т. д. Не менее важно, что ранее ежегодно закладываемые под кредиты на весенне-полевые работы активы фермеры могут использовать для привлечения финансирования из других источников на иные цели развития.

Как отметил Ербол Ташенов, проект, который благодаря Нацхолдингу «КазАгро» начался с подготовки к посевной нынешнего года и завершился сбытом урожая и погашением обязательств перед банком, в Акмолинской области полностью состоялся. По его словам, сегодня в кооперативе состоят 52 участника, которые засевают 360 тыс. га земли. Однако в 2016 году ТОО «Региональный зерновой холдинг» планирует расшириться до 100 участников с увеличением обрабатываемых земель до 1 млн га. Это примерно 20% от всех посевных площадей Акмолинской области.

В перспективе здесь планируют иметь свой элеватор, свою сельхозопытную станцию, создать свой Стабилизационный фонд, организовать МТС для проведения всего комплекса полевых работ по опыту западных стран, найти новые рынки сбыта зерна за рубежом, заняться переработкой своей продукции. И это все реально.

Уже после собрания представитель Союза фермеров Костанайской области Владимир Дранчук был настроен более оптимистично, чем в начале встречи: «Конечно, объединяться будем, жизнь заставит нас прийти к объединению. Примеры работы кооперативов двух соседних регионов настраивают на оптимистичный лад. Но надо поработать над снижением процентной ставки, так как ставку вознаграждения – 7,41% годовых я считаю высокой, на самом деле для сельхозтоваропроизводителей она в конечном счете будет в 1,5–2 раза выше».

Конечно, без проблем и трудностей в ходе организации и работы кооперативов не обойтись, но все же преимуществ у нового проекта, предложенного Нацхолдингом «КазАгро», было отмечено намного больше. Возможно, он приемлем не в каждом регионе страны и не в каждой сельскохозяйственной отрасли, но, к примеру, уже сегодня возможность объединения на принципах кооперации обсуждают рисоводы южных регионов республики. Дальнейшему развитию кооперативного движения, несомненно, будет способствовать и новый Закон РК «О сельскохозяйственной кооперации», который войдет в силу с 1 января 2016 года.