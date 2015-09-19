Координируя научные программы Свежий выпуск 557 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

На протяжении 10 лет ученые и специалисты центра проводят фундаментальные и прикладные исследования в области космических технологий, работают над созданием системы наземно-космического геодинамического и гео­физического мониторинга земной коры и прогнозирования месторож­дения полезных ископаемых. Все эти работы, и особенно методы дистанционного зондирования Земли, были начаты в Казахстане 20 лет назад. Сегодня все наработки с успехом применяются в народном хозяйстве, в частности для нужд Министерства обороны, сельского хозяйства, МЧС. Ж. Жантаев отметил, что запланированная программа казахстанского космонавта выполнена в полном объеме. Она состояла из десяти экспериментов по четырем направлениям. Это – мониторинг территории Казахстана, физические и геофизические эксперименты на борту МКС, эксперименты по биомедицине и по биотехнологии. Центр стал своего рода координатором всех научных программ, запланированных на борту МКС.

– Было сложно выполнять эту программу на борту, потому что для каждого эксперимента требуется подготовка соответствующего оборудования. Но, несмотря на эти обстоятельства, Айдын Аимбетов успешно справился с поставленной задачей, – сказал Ж. Жантаев и добавил, что эксперименты имели нарицательные имена. К примеру, «Ураган» был посвящен мониторингу Урало-Каспийского региона, горных массивов с ледниками, а также Арало-Каспийского бассейна, где происходит интенсивная разработка углеводородных месторождений, поэтому их транспортировка требует повышенной экологической ответственности. Он отметил, что эти работы велись в дополнение к спутниковому мониторингу и дистанционному зондированию поверхности Земли. Кроме этого, в последние годы специалисты центра занимаются геоматематическим моделированием данной территории, выявляя места возможных техногенных катастроф – землетрясений, аномальных явлений. Фотографирование территорий позволяет в дальнейшем обрабатывать полученные материалы.

– У нас есть договоренность с российской стороной, что эти работы будут продолжены, потому что экологическая безопасность Северо-Каспийского региона с точки зрения экологической бе­зопасности интересна для обеих стран. Не менее важно наблюдение за состоянием ледников. Это – давняя задача Института географии Российской академии наук, Академии наук Казахстана и нашего центра. Россияне и наши специалисты очень плотно сотрудничают в этой сфере, – отметил руководитель центра. По его словам, снимки Джунгарских Алатау, ледников Восточного Казахстана, скорость их таяния дают некоторые представления об изменении климата, о поверхностных запасах пресной воды. Все эти работы были проведены в рамках мониторинга земной поверхности с помощью оборудования на борту МКС. Геофизические и физические эксперименты были связаны с грозовой активностью в верхней атмосфере Земли.

Другая часть экспериментов связана с применением космических технологий для изучения движения земной поверхности и земной коры, определения возможных землетрясений, резервуа-ров с углеводородным сырьем. С помощью метода дистанционного зондирования было решено большое количество задач, связанных с экологией. В научную программу Айдына Аимбетова вошел проект, разработанный учеными КазНУ им. Аль-Фараби, «Кулоновский плазменный кристалл», ставший одним из научных космических экспериментов университета. Кроме этого, на борту МКС проводились работы по обследованию состояния здоровья нашего космонавта. Безусловно, интересными для научного сообщества страны станут результаты дегустации в невесомости образцов блюд, разработанных Академией питания РК, с помощью которых проводились эксперименты по питанию. Этими блюдами казахстанский космонавт угостил своих коллег и получил их высокую оценку. Планируется продолжить эту работу на Земле, чтобы в дальнейшем использовать это питание для туристов, служб МЧС, альпинистов. Немаловажно, что с борта МКС осуществлено несколько проектов, связанных с общественностью страны. Установлена радиосвязь с Землей, прозвучало поздравление соотечественников с 550-летием Казахского ханства, проведен урок для школьников, когда А. Аимбетов поделился своими ощущениями при малой гравитации. Таким образом, все эксперименты имели широкий научный спектр. Хотя подготовка к полету космонавта Айдына Аимбетова прошла в ускоренном режиме, он смог в полной мере подготовиться и справиться со всеми поставленными задачами.

Говоря о результатах полета и его предпосылках для дальнейшего развития науки, Ж. Жантаев отметил, что, безусловно, эксперименты на борту МКС проводились не ради спортивного интереса, а преследовали решение определенного круга задач. Это некий старт для новых направлений исследований. В последние годы в центре успешно работают над созданием космической техники, уже есть кое-какие результаты в этой области. Надо сказать, что космические технологии и космическая техника – это сложнейшая наукоемкая область. Казахстанские ученые идут по пути проектирования космической техники, создания новых материалов, реализуя несколько проектов при поддержке Министерства индустрии и развития РК.

– Мы понимаем, что 8 дней, проведенных на борту МКС, – это срок, который должен иметь свое продолжение. У нас есть договоренность с российской стороной, что некоторые эксперименты будут продолжены даже без участия казахстанского космонавта, – говорит мой собеседник. Руководитель центра напомнил, что все эксперименты, проведенные на борту, имели длительную подготовку и обладают долго­срочной перспективой. В них заложен опыт предыдущих полетов казахстанских космонавтов, в частности Талгата Мусабаева, который он успешно использовал. Проведя хорошую работу в Центре подготовки космонавтов, А. Аимбетов смог качественно провести все запланированные эксперименты совместно с российскими космонавтами.

– Жаль, что такая интересная тематика, как космическое материаловедение, на этот раз осталось за рамками данного полета. Мы планировали поэкспериментировать с несколькими материалами за бортом станции, но оказалось, что это требует длительной наземной подготовки материалов, их сертификации. Но у нас есть договоренность с российской стороной, что они возьмут эти материалы в космос и поэкспериментируют с ними, так как они представляют большой научный интерес для космической отрасли и машиностроения, – сказал Ж. Жантаев. В завершение руководитель центра выразил полную поддержку мнения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о долгосрочном эффекте инвестиций, вложенных в космические исследования.

– Разумеется, что ждать сиюминутных результатов и отдачи от научных экспериментов на борту МКС нельзя. Уверен, что отдача будет, потому что есть понятие кумулятивности получаемых результатов, – подчеркнул руководитель НЦКИТ. И процитировал слова Главы государства о том, что расходы на космос сразу не окупаются, но весь мир стремится освоить космос. Вопрос заключается не в сегодняшних выгодах, а имеет огромную выгоду для научно-технического прогресса. Любые затраты государства, которые идут на космос, окупаются. Пока мы еще не осознаем результатов, полученных по итогам работы нашего космонавта на борту МКС, считает руководитель центра. На конец октября запланирована научно-практическая конференция по результатам полета.



