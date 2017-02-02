Копилка казахстанской сборной на Универсиаде-2017 пополнилась шестой золотой медалью

На Универсиаде-2017 в Алматы завершились соревнования в лыжном спринте, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.kz
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Казахстанский лыжник Иван Люфт выиграл "золото", при этом он попал в финал как "лаки лузер". Немного не хватило до медали Олжасу Климину, который стал четвертым.
Отметим, что в женском спринте бронзовую награду выиграла казахстанка Анна Стоян, которая финишировала вслед за двумя россиянками.
Для Казахстана эта медаль стала шестой золотой и 15-й в общем зачете Универсиады-2017. В общекомандном медальном зачете Казахстан занимает второе место.