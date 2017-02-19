В экспозиции «Копилки. Деньги. Кошельки» организаторы размес­тили около тысячи экс­понатов – купюры и монеты, портмоне и книги. Особое внимание они уделили национальным казахским деньгам: тут можно было увидеть первые монеты прошлых столетий, купюры, выдаваемые на предъявителя облигации. Ну а главным экспонатом стала вышедшая ограниченным тиражом купюра номиналом 10 тыс. тенге с изображением Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, посвященная 25-летию Независимости.

Как отметила краевед Наталья Рыкова, особенно интересна была выставка школьникам, для которых она стала настоящим открытием. Например, они узнали о том, что в качестве денежных знаков в разное время и в разных странах использовали табак, сушеную рыбу, зерна риса, крупный рогатый скот, соль, плиточный чай, мешочки какао-бобов, связки собачьих зубов, куски шелка. Первые бумажные деньги появились в Китае в 812 году н. э.

Сегодня самая популярная банкнота в мире – 500 евро. Поделились организаторы выставки и медицинской информацией, согласно которой на одной купюре может находиться несколько сот тысяч мик­робов, так что пос­ле денежных операций руки стоит мыть особенно тщательно.

Все представленные экспонаты были взяты из личных коллекций краеведов города.