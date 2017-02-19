В экспозиции «Копилки. Деньги. Кошельки» организаторы разместили около тысячи экспонатов – купюры и монеты, портмоне и книги. Особое внимание они уделили национальным казахским деньгам: тут можно было увидеть первые монеты прошлых столетий, купюры, выдаваемые на предъявителя облигации. Ну а главным экспонатом стала вышедшая ограниченным тиражом купюра номиналом 10 тыс. тенге с изображением Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, посвященная 25-летию Независимости.
Как отметила краевед Наталья Рыкова, особенно интересна была выставка школьникам, для которых она стала настоящим открытием. Например, они узнали о том, что в качестве денежных знаков в разное время и в разных странах использовали табак, сушеную рыбу, зерна риса, крупный рогатый скот, соль, плиточный чай, мешочки какао-бобов, связки собачьих зубов, куски шелка. Первые бумажные деньги появились в Китае в 812 году н. э.
Сегодня самая популярная банкнота в мире – 500 евро. Поделились организаторы выставки и медицинской информацией, согласно которой на одной купюре может находиться несколько сот тысяч микробов, так что после денежных операций руки стоит мыть особенно тщательно.
Все представленные экспонаты были взяты из личных коллекций краеведов города.