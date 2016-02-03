​Корабль, идущий заданным курсом

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Асель МУКАНОВА

В своей речи на съезде партии «Нур Отан» Президент Нурсултан Назарбаев раскрыл сущность стоящих перед государством и обществом целей и призвал к решению проблем, связанных с реализацией Пяти институциональных реформ.

– В очередной раз продемонстрирована преемственность действий по выходу из кризиса, нет никаких противоречий с высказанным ранее, соблюдается логическая последовательность и преемственность принимаемых решений, – подчеркнул К. Сулейменов. – Кроме того, выступление Главы государства отличается тем, что в нем перечислены некоторые уже реализованные решения.

Поскольку партия «Нур Отан» является лидирующей политичес­кой силой казахстанского общества, имела в прошлом Парламенте большинство мест, то накануне выборов уже разработана предвыборная программа «Единство. Стабильность. Созидание». Обозначены новые направления деятельности для всего общества: антикризисная стабилизация, структурная модернизация экономики, новые стандарты качества жизни, государство конституционного патриотизма. Также отмечена важность обеспечения региональной стабильности, интеграции и безопасности.

– Глава государства назвал главными принципами конституционного патриотизма правопорядок, всеобщее законопослушание и безопасность. Для того, чтобы успешно реализовать программы по выходу из кризиса, у нас есть все возможности, есть экономический потенциал, – считает видный общественный деятель.

Вместе с тем невозможно обеспечить реализацию задач, поставленных Главой государства, без утверждения твердого правопорядка. И правоохранительная система готова к новым вызовам. За последние годы существенно укреплена материальная база всех силовых структур, эффективные меры приняты по укреплению их кадрами. Если вести речь о судебно-правовой реформе, то надо отметить, что МВД сейчас представляет собой мобильный эффективный орган, который освобожден от несвойственных ему функций.

Сохранена структура по борьбе с коррупцией, органы национальной безопасности завершили внутренние преобразования и вполне эффективно решают задачи по предупреждению терроризма и экстремизма во взаимодействии с МВД.

В свою очередь профессор Жумабек Бусурманов заявил:

– Мы – уникальное общество, от многих отличаемся тем, что наш путь становления и развития идет определенным курсом. В отличие от многих государств мы имеем стратегические планы, которые определяют наше движение. То есть мы – корабль, который не просто носит по волнам – мы идем к намеченному причалу заданным курсом.

В этом ориентиром являются такие важные документы, как Стратегия «Казахстан-2050», План нации «100 конкретных шагов». Каждый из этих документов имеет свое значение, выполняет свою роль. Не каждое государство может гордиться такими документами, уверяет Ж. Бусурманов. А в ежегодном Послании Президента эти направления еще более четче очерчены, и им придано новое звучание.

– Общая тенденция развития нашего общества свидетельствует о том, что мы находимся на переломном этапе, идет понимание и оценка нашего места, чего мы достигли и что нам предстоит. А предстоят еще более сложные задачи, но перспективы позволяют смотреть в будущее уверенно, – подчеркнул юрист. – Внеочередные выборы в Мажилис, первые списки кандидатов в депутаты свидетельствуют о том, что приходит на смену новая плеяда юристов, экономистов, ученых, и есть уверенность в том, что этот Парламент будет действенным.

Отвечая на вопрос журналистов относительно борьбы с коррупцией, К. Сулейменов напомнил, что ни одно государство мира никогда не заявляло о полной победе над коррупцией и ее полной ликвидации. Главное – создавать обстановку нетерпимости, наращивать усилия, мобилизовывать граждан.

– Партия «Нур Отан» заняла лидирующее место в этом процессе и успешно с этим справляется. Сейчас перед правоохранительными органами стоит задача продолжать реализацию антикоррупционной стратегии. Имеется весь арсенал средств для того, чтобы получать конкретные результаты. А самое главное – есть политическая воля Главы государства, которая отличается последовательностью на протяжении всех 25 лет независимости. Такая беспрецедентная борьба с коррупцией, как в Казахстане, не наблюдается нигде на постсоветском пространстве. Но сейчас партия и государство перестраивают акценты, чтобы формировать антикоррупционное сознание, – резюмировал генерал-полковник.

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