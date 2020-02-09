Кордайский конфликт: 25 пострадавших находятся в Кыргызстане

Общество
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Екатерина Елисеева
Профильные специалисты направлены проведения консультаций и оказания медпомощи после беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Ранее вице-министр сообщила, что в ходе происшествия для оказания скорой помощи было направлено 14 бригад скорой медицинской помощи и 2 бригады санитарной авиации.

"Сегодня направлено еще три специалиста: реаниматолог, сосудистый хирург и нейрохирург. Итого из из санитарного транспорта Алматы задействовано 10 бригад. Из них 5 бригад будут осуществлять транспортировку пациентов, которые находятся в медорганизациях Кыргызстана", –  отметила спикер.

По ее словам, в Алматы пострадавшим провели пять операций.

"Одному пациенту, который был доставлен по линии санавиации в 7 горбольницу. Далее, одному наложен аппарат в связи с травмой конечности. Было также три самообращения в городскую больницу в связи с повреждением глазного яблока - были удалены инородные тела. В Кордайской райбольнице 5 пациентам проведены операции на органы брюшной полости, сосудов нижних конечностей, головном мозге и, как я ранее сказала, двое после оперативных вмешательств скончались из-за полученных травм", – продолжила  вице-министр.

Она отметила, что сегодня в Кордайской ЦРБ находятся 28 пациентов, 5 готовятся к выписке. По 5 пациентам осуществляется доставка в Алматы и 18 продолжают получать помощь в ЦРБ, из них 2 находятся в реанимации.

"По пациентам , которые находятся в Кыргызстане, там сегодня находится вице-министр Камалжан Надыров. Туда выехали 5 бригад для транспортировки пациентов. Из 25 пациентов, которые обратились в больницы Кыргызстана, амбулаторно получают лечение 15, в стационарах 10 человек", – заключила Актаева.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка. Несколько человек погибли, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий.

Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности за такие действия.

Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям.

Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось до 10 человек.

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