Кордайский конфликт: 25 пострадавших находятся в Кыргызстане

Профильные специалисты направлены проведения консультаций и оказания медпомощи после беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Ранее вице-министр сообщила, что в ходе происшествия для оказания скорой помощи было направлено 14 бригад скорой медицинской помощи и 2 бригады санитарной авиации.
"Сегодня направлено еще три специалиста: реаниматолог, сосудистый хирург и нейрохирург. Итого из из санитарного транспорта Алматы задействовано 10 бригад. Из них 5 бригад будут осуществлять транспортировку пациентов, которые находятся в медорганизациях Кыргызстана", – отметила спикер.
По ее словам, в Алматы пострадавшим провели пять операций.
"Одному пациенту, который был доставлен по линии санавиации в 7 горбольницу. Далее, одному наложен аппарат в связи с травмой конечности. Было также три самообращения в городскую больницу в связи с повреждением глазного яблока - были удалены инородные тела. В Кордайской райбольнице 5 пациентам проведены операции на органы брюшной полости, сосудов нижних конечностей, головном мозге и, как я ранее сказала, двое после оперативных вмешательств скончались из-за полученных травм", – продолжила вице-министр.
Она отметила, что сегодня в Кордайской ЦРБ находятся 28 пациентов, 5 готовятся к выписке. По 5 пациентам осуществляется доставка в Алматы и 18 продолжают получать помощь в ЦРБ, из них 2 находятся в реанимации.
"По пациентам , которые находятся в Кыргызстане, там сегодня находится вице-министр Камалжан Надыров. Туда выехали 5 бригад для транспортировки пациентов. Из 25 пациентов, которые обратились в больницы Кыргызстана, амбулаторно получают лечение 15, в стационарах 10 человек", – заключила Актаева.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка
. Несколько человек погибли
, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения
и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены
более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление
в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия
по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий
.
Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал
, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал
распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности
за такие действия.
Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям
.
Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось
до 10 человек.