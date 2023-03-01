«Корё ильбо»: идти в ногу со временем

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Елена Брусиловская

Столетний юбилей отмечает в эти дни республиканская общественно-политическая газета корейского этнокультурного объединения «Корё ильбо».

Согласитесь, не так много у нас газет столь почтенного возраста, которые освещали бы жизнь этнокультурного объединения. А вот «Корё ильбо» («Корейский ежедневник»), еще не так давно выходившая только на корейском языке, пережила все события бурного ХХ века и благополучно перешагнула в век ХХI, обретя на просторах независимого Казахстана второе дыхание.

Газета, как и люди, о которых она писала и пишет, имеет свою биографию. Она родилась на Дальнем Востоке, первый ее номер вышел во Владивостоке 1 марта 1923 года, и называлась она тогда «Сенбон» («Авангард). Во времена сталинских репрессий корейцев депортировали в Казахстан, и в 1938-м газета стала издаваться в Кызыл-Орде, сменив название на «Ленин кичи» («Ленинское знамя). Первоначально она была областным изданием, а с 1954 года обрела статус республиканского. В ­1978-м газета вновь поменяла место жительства, переехав в Алма-Ату. В 1991 году получила свое нынешнее название – «Корё ильбо».

Как рассказал главный редактор издания Константин Ким, тридцать с небольшим лет назад газета обрела не только новое название, но и новый формат. Сейчас это 16-полосный еженедельник, выходящий на трех языках – корейском, казахском и русском.

– Мы работаем при поддержке Ассоциации корейцев Казахстана. А то, что за прошедшие сто лет газета не только сохранилась, но и активно развивается в духе современных требований, я считаю историческим феноменом, – говорит Константин Ким.

Конечно, сто лет пути – срок весьма солидный. Газета могла бы «обрасти» штампами, закос­тенеть, как неповоротливый огромный организм, но она молодо шагает в ногу со временем, находя новые темы, новых героев, новые способы выражения, а также новые «инструменты» – например, онлайн-формат с ежедневной новостной лентой.

Говоря о приоритетах, Констан­тин Ким отмечает, что «Корё ильбо» в первую очередь рассказывает о жизни корейцев Казахстана.

– Во всех регионах есть наши филиалы, мы освещаем важные общественно-политические события в жизни страны. Так, сейчас это предвыборная кампания. Конечно, поддерживаем тесные связи с нашей исторической родиной, со всеми корейскими организациями, которые работают в Казахстане, – посольством, консульством, бизнес-структурами. У нас хорошие связи и с корейскими диаспорами на территории СНГ, в странах дальнего зарубежья.

– Насколько велик интерес к газете?

– Cейчас многие издания меняют формат, уходя больше в интернет-пространство. Так делаем и мы, ведь это позволяет значительно расширить аудиторию, и сейчас нас читают, можно сказать, во всем мире.

– Как «Корё ильбо» поддерживает государство?

– Мы участвуем в госзаказе, в тендере, тем самым получая поддержку от Министерства информации и общественного развития. Более того, мы сами участ­вуем в работе министерства: я, например, от всех ­этнических СМИ состою в Общественном совете, где мы постоянно обсуждаем различные проблемы отрасли на республиканском уровне. Другими словами, как этническое СМИ, мы являемся полноправной частью единого медийного пространства Казахстана.

– Есть ли какие-то особеннос­ти работы газеты в многонацио­нальном государстве?

– Я хотел бы подчеркнуть, что мы живем здесь одной большой семьей, и в этом, наверное, тоже усматривается исторический феномен. Мы, как и наш корейский театр, сумели сохранить свою идентичность, существуя в полиэтническом окружении. Это говорит об атмосфере, которая сложилась в нашем государстве: как и все другие этносы, мы не чувствуем себя здесь чужеродными элементами.

– Корейцы в Казахстане проживают с 1937 года, за это время наверняка была возможность куда-то уехать, особенно после развала Союза. Почему все-таки корейцы предпочитают оставаться в Казахстане?

– А зачем уезжать, если здесь мы нормально живем, работаем, строим планы на будущее? Мы имеем все возможности не только сохранять свою культуру, но и развивать ее. Мы вросли в казахстанскую землю, у нас много смешанных браков. Так, нынешний председатель Ассоциации корейцев Казахстана Юрий Шин наполовину кореец, а наполовину казах. Да и наша редакция в этническом отношении смешанная: работают и корейцы, и казахи, и русские.

Казахстан – это наша родина, где нам дана возможность решать не только какие-то внут­риэтнические вопросы, но и участвовать в жизни страны, вместе со всеми казахстанцами решая общегосударственные вопросы – через присутствие в Парламенте, Ассамблее народа Казахстана, других госорганах власти и управления. Корейцы широко представлены и в бизнесе, ведь они всегда были очень трудолюбивым народом.

– Идет взаимообогащение – и культурное, и экономическое, и даже чисто житейское…

– Безусловно, ведь мы живем и работаем в многонациональной дружественной атмосфере. Это особенно ценно, принимая во внимание, что сейчас мир вокруг нас очень нестабилен – идут локальные военные конфликты, вводятся экономические санк­ции, что, естественно, сказывается и на экономике Казахстана. Поэтому так важна спокойная обстановка, которая позволяет нам нормально работать, о чем мы, кстати сказать, постоянно пишем на страницах нашей газеты.

Как я уже сказал, благодаря Интернету нас читают повсюду, и за границей по нашим публикациям судят о положении внутри Казахстана. Мы никогда об этом не забываем, понимая, что мы, по сути, полпреды нашей независимой республики во всем мире.

Коллектив у нас небольшой, но дружный. Сейчас в газету активно стала приходить молодежь, причем образованная, со знанием нескольких языков. Нам очень помогает ассоциация, в том числе финансово, поэтому мы имеем возможность приглашать на свои страницы в качест­ве экспертов самых лучших специалистов.

Мы активно развиваем и видеоформат, представлены в YouTube, у нас есть свой канал, куда мы выкладываем видео со всех наших мероприятий, поэтому у нас сейчас огромная аудитория и читателей, и слушателей, и зрителей. Еще несколько лет назад об этом и мечтать не могли. В планах – издание своего глянцевого журнала, который планируем выпускать совместно с Ассоциа­цией корейцев Казахстана.

– Мы считаем, что это станет весомым вкладом в развитие «Корё ильбо», – включается в разговор председатель Ассоциа­ции Юрий Шин. – Сейчас в стране проживают почти 110 тысяч корейцев. Если обратиться к статистике, то она показывает, что количество корейцев в Казахстане растет при том, что, например, в Узбекистане или России их количество уменьшается. И это уже само за себя говорит: мы уверенно смотрим в будущее и планируем жить и работать в Казахстане.

Ассоциация корейцев Казахстана сплачивает вокруг себя успешных бизнесменов, общественно-политических деятелей, людей культуры, искусства, мы активно работаем в регионах. Ну и, конечно, оказываем всемерную поддержку Государственному республиканскому корейскому театру и республиканской газете «Корё ильбо», благодаря чему удалось сохранить эти уникальные очаги корейской культуры.

– А что делается для сохранения родного языка, ведь не случайно говорят, что язык – это душа народа?

– В первую очередь мы – казахстанцы, поэтому должны знать государственный язык, для чего создаем специальные языковые курсы. Что же касается корейского, то я, например, представитель третьего поколения корейцев в Казахстане, и оно, к сожалению, во многом утратило разговорный корейский язык. Сейчас мы этим вплотную занимается. И не только открываем обучающие курсы, мы намерены на базе Кызылординского университета им. Коркыта-ата создать Корейский университет.

– Корейцы в Казахстане успешно занимаются и бизнесом…

– Недавно у нас прошел бизнес-форум, где мы сконсолидировали корейцев-предпринимателей, разделив их на сегменты – крупный, средний и малый бизнес. Все они нацелены на то, чтобы открывать свои производства в Казахстане, с учетом, конечно, экспорта продукции. И та комфортная ситуация, которая сейчас есть в республике, позволяет нам вкладывать свои инвестиции в отечественную экономику. В планах масштабные, прорывные для Казахстана проекты, такие, например, как строительство городов-спутников.

Кстати, об этом не раз писала и наша корейская газета. G4 City – это четыре структурно объединенных, уникальных современных «умных города», которые планируется создать вдоль республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск на участке Алматы – Конаев. Этим занимается один из лидеров нашего корейского движения Юрий Цхай, известный казахстанский бизнесмен, председатель Попечительского совета Ассоциации корейцев Казахстана. Планируется вложить в экономику Казахстана порядка ста миллиардов долларов, и сейчас мы начинаем продвигать этот проект по миру, приглашая сюда инвесторов, которые приведут в республику свои компании, будут внедрять свои технологии.

Мы хотим показать, что в Казахстане можно развивать бизнес, и не только местным бизнесменам. Мы также поддерживаем тесную связь с Южной Кореей в плане привлечения инвестиций, новейших технологий. В частнос­ти, обучаем там казахстанских врачей за счет принимающей стороны.

Сейчас корейские предприниматели активно стали приходить в общественную жизнь. Например, Андрей Шин недавно возглавил Ассоциацию корейцев Алматы. И я уверен, что в недалеком будущем общественные организации станут мостом между властью и гражданским обществом. Сегодня мы, как и все казахстанцы, активно строим Новый Казахстан.

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