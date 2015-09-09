Коренное переоснащение АПК Свежий выпуск 560 Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Первая очередь зерно­хранилища вмещает в себя 40 тыс. тонн и состоит из 8 силосов по 5 тыс. тонн каждый. В целом проектная мощность предприятия составляет 100 тыс. тонн. К 2020 году ТОО «Olzha Storage» планирует выйти на проектную мощность, завершив строительство остальных 12 силосов на 60 тыс. тонн.

Это наиболее мощное из современных построенных в последние годы хлебоприемных предприятий региона. По масштабам работы оно сопоставимо с элеваторами советской поры. Но резко отличается от тех «степных небоскребов» своими относительно компактными размерами, технологией и себестоимостью подработки зерна. И как бы знаменует собой коренное переоснащение зернового хозяйства АПК.

Здесь уже и в помине нет гигантских корпусов, смонтированных из десятков тысяч тонн железобетона. Витиеватые металлические конструкции, да еще окрашенные в «самолетный» серебристый цвет, оставляют впечатление экономичной легкости сооружения. Оно и на самом деле намного менее материало- и энергоемко, в том числе по оборудованию.

Силосные емкости предприятия оснащены компьютерным оборудованием по контролю качества хранящегося зерна в силосах. Имеются два сушильных агрегата, работающих на газе, производительностью по 50 тонн в час каждый. Производственно-технологическая лаборатория получила приборы для определения качества поступающего зерна.

В открытии объекта принял участие аким области Нуралы Садуакасов, который подчеркнул, что вопрос сохранности зерна остро встал после рекорд­ного урожая 2011 года. Теперь ежегодно в области вводятся новые емкости для хранения зерна мощностью до 100–150 тыс. тонн. Этот год не стал исключением. Ожидается ввод в эксплуатацию 8 зерно­хранилищ на 156 тыс. тонн. При этом особое внимание уделяется их оснащению мощностями по сушке зерна.

Глава области в торжественной обстановке вручил директору предприятия Нурсултану Турсунову лицензию на оказание услуг элеватора. На открытие и экскурсию по новому предприятию были приглашены руководители сельхозпредприятий из близлежащих районов, которые являются потенциальными клиентами нового хранилища.

Гости смогли по достоинству оценить не только совершенство оборудования предприятия, но и его логистически выгодное расположение на путях крупнейшей узловой железнодорожной станции Тобол, стоящей к тому же на республиканской автотрассе.



