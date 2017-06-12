Эта республика участвует в выставках ЭКСПО с 1970 года. Страна утренней свежести также принимала у себя ­ЭКСПО в городах Теджон и Йосу. ­«ЭКСПО-2017» – 19-я по счету выставка.

Тема павильона Кореи – «Энергия будущего. Умная жизнь». Его общая площадь 1 804 кв. м – это одна из самых крупных экспозиций наряду с павильонами Германии и Японии. Выставка размещена на двух этажах. На первом расположен выставочный зал, а на втором так называемая «Корейская волна» – знакомство с культурой, искусством и кухней страны.

Выставочный зал состоит из трех зон. Для гостей авторы предлагают путешествие с так называемыми «семенами энергии» – визуальной символикой энергетических технологий Кореи. Мультимедийные средства расскажут об истории развития энергетики страны и новых возможностях. Авторы также отмечают, что гостям понравится шоу «Чеджу». Эта анимированная история о казахском мальчике Астан. Он отправляется на южнокорейский остров Чеджу, чтобы спасти высыхаю­щие деревья. С помощью девочки Ара он узнает о силе новой энергии.

На втором этаже павильо­на Кореи расположена экспозиционная зона культуры «Корейской волны», которая предоставит посетителям возможность прикоснуться к разнообразной культуре страны. Благодаря корейскому рес­торану, магазину сувениров, промо-залу корейских сериа­лов, музыке и острову Чеджу-2030, наполненному светом энергетических деревьев, планируется широко представить туристический и культурный контент Кореи не только граж­данам Казахстана, но и всему международному сообществу. Чтобы поближе познакомиться с культурой Кореи, посетителям будет предложено с помощью виртуальной реальности «прикоснуться» к корейским сериалам и поп-музыке, также можно будет в виртуальном режиме посетить Корею.

В павильоне Южной Кореи будет представлена действую­щая модель водородного автомобиля, а в качестве светового шоу в одной из зон «вырастет» лес из света. Павильон, по заверениям организаторов, предложит зрителям южнокорейское видение энергии будущего с помощью последних разработок, включая автомобиль Hyundai, работающий на водородном топливе.

– В первую очередь мы привезли все последние разработки в области энергии будущего, солнечных батарей, хранения энергии, smart-city. Некоторые элементы этих технологий сейчас применяются в Астане, в жилом комплексе «Хайвилл». Интернет вещей также будет широко представлен в павильо­не, – рассказал замес­титель директора павильона Южной Кореи Ким Джунг-Хун на пресс-конференции в медиа­центре «ЭКСПО-2017».

По словам Ким Джунг-Хуна, на этот раз павильон Кореи станет первопроходцем, который изменит будущую жизнь посредством своей технологии для преодоления энергетического кризиса, вызванного истощением ресурсов, и сохранит окружающую среду. К примеру, в третьей зоне посетители окажутся в лесу из света и энергии. Им раздадут планшеты, с помощью которых, используя видео дополненной реальности в лесу, посетители узнают об основных энергетических технологиях Кореи, перерождаясь в граж­дан «зеленой» энергии.

Павильон Кореи в ходе выс­тавки проведет около 250 мероприятий для продвижения корейской культуры. Это самое большое количество мероприя­тий среди всех стран-участниц. Церемония открытия павильона состоится 11 июня. А 18 июля на стадионе велотрека «Сарыарка» пройдет вечеринка K-Culture Party, в которой примут участие k-pop-звезды и казахстанские артисты.

– Билеты на представления будут бесплатно раздаваться ежедневно в ограниченном количестве посетителям павильо­на, – отметил Ким Джунг-Хун.

Кроме того, посол павильона Кореи – пингвиненок Пороро и его друзья через детские песни и веселые игры будут рассказывать об энергии будущего и «умной» жизни маленьким посетителям выставки. Ожидается выступление завораживающего невербального Нанта-шоу, которое приготовило специальную программу «Энергия», барабанное шоу, ­b-boy и боевые искусства.