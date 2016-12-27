Корейские инвесторы заинтересованы в развитии промышленности и энергетики Алматы
Талгат Исенов
В акимате Алматы в рамках международного сотрудничества состоялась встреча с корейской бизнес-делегацией под руководством члена городского совета Ансана Джона Хо Джеона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.
Гости отметили, что только за январь-октябрь 2016 года товарооборот между Алматы и корейскими предприятиями составил 110 млн USD. На сегодняшний день в казахстанском мегаполисе зарегистрировано 185 совместных и 493 корейских предприятия.
В ходе встречи Джон Хо Джеон отметил огромный потенциал Алматы как инвестиционно привлекательного города.
"Мегаполис демонстрирует высокие темпы экономического и индустриально-инновационного развития. В городе успешно функционируют бизнес-площадки, которые позволяют создавать новые предприятия, в том числе с участием зарубежного капитала", – подчеркнул Джон Хо Джеон.
Корейская сторона выразила заинтересованность во вложении средств в развитие промышленности и энергетики Алматы.
Основой экономики Ансана является высокотехнологичное производство. К главным отраслям относятся электроника, машиностроение, текстильная промышленность, металлургия и др.