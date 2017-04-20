Корейский акционер продал "Цесна банку" свою долю БЦК

Kookmin Bank Co., Ltd завершил сделку по продаже своей доли акций АО "Банк ЦентрКредит" трем участникам рынка, передает Kazpravda.kz.
"АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об изменении состава его акционеров, владеющих десятью и более процентами акций банка. Акционер банка Kookmin Bank, владеющий долей 41,93%, продал в полном объеме акции БЦК Бахытбеку Байсеитову, АО "Цесна банк" и АО "Финансовый холдинг "Цесна", – указывается в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Напомним, 1 февраля Цеснабанк" и Банк ЦентрКредит сделали совместное заявление о проведении переговоров по покупке акций.
3 февраля на расширенном заседании Правительства слияние банков прокомментировал Президент РК.
В этот же день Нацбанк распространил пресс-релиз, в котором сообщил о поддержке данной инициативы.
