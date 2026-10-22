Корейско-казахстанский центр технологий редких металлов открыли в Алматы

Технологии
Дана Аменова
корреспондент

В Институте металлургии и обогащения Satbayev University состоялось торжественное открытие Казахстанско-корейского центра технологий редких металлов. Здесь учёные и инженеры двух стран будут проводить совместные исследования, разрабатывать технологии глубокой переработки минерального сырья, получения редких металлов и перспективных материалов, а также внедрять их в промышленность, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Satbayev University

Открытие Центра стало важным шагом в развитии научно-технического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея и создании высокотехнологичных производств.

Проект соответствует стратегическому курсу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на развитие сотрудничества с Республикой Корея в области редких и редкоземельных металлов. Во время государственного визита в Сеул Глава государства подчеркнул необходимость формирования полного производственного цикла – от научных исследований и добычи сырья до его глубокой переработки и выпуска готовой продукции.

В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, дипломатического корпуса Республики Корея, научных организаций, горнодобывающих и металлургических предприятий.

Церемонию открыл генеральный директор Института металлургии и обогащения Багдаулет Кенжалиев, который поприветствовал делегацию Республики Корея. В своём выступлении он подчеркнул особое значение развития технологий глубокой переработки редких металлов и получения перспективных материалов для укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и Кореей.

По словам Багдаулета Кенжалиева, новый Центр позволит укрепить связи между наукой и производством, направить научные разработки на решение конкретных производственных задач и повысить технологический потенциал Казахстана. Он также отметил важность внедрения результатов совместных исследований в промышленность и развития сотрудничества с отечественными предприятиями.

В поздравительном письме, зачитанном на церемонии открытия Центра, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подчеркнул значение проекта для развития отечественной науки и промышленности.

«Создание Казахстанско-корейского центра редких металлов – важный шаг в развитии научно-технологического сотрудничества между нашими странами. Центр позволит совершенствовать технологии глубокой переработки минерального сырья, развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплять технологический потенциал Казахстана», – говорится в поздравлении министра.

Центр создан при поддержке государственных органов двух стран. Проект реализуется Корейским институтом промышленных технологий (KITECH) и Корейским национальным институтом редких металлов (KORAM) в рамках программы официальной помощи развитию Республики Корея.

«Новый центр обеспечит внедрение в Казахстане корейских технологий переработки и глубокой очистки редких металлов, а также производства материалов для высокотехнологичной промышленности. Это позволит выпускать в Казахстане продукцию, востребованную производителями электроники, электромобилей и другой современной техники», – отметил директор KORAM Пак Кён Тхэ.

В день открытия прошло первое заседание Совместного руководящего комитета Центра. Представители двух стран рассмотрели сроки оснащения лабораторий современным оборудованием, подготовки специалистов и сотрудничества с промышленными предприятиями. Также обсуждались организация совместных исследований и дальнейшие планы работы Центра.

Научной базой Центра стал Институт металлургии и обогащения Satbayev University, обладающий многолетним опытом исследований в области металлургии и переработки минерального сырья. Сотрудничество с корейскими партнёрами позволит объединить научный потенциал Казахстана с современными технологиями и инженерным опытом Республики Корея.

«Мы рассчитываем на активное участие промышленных партнёров. Ваши задачи помогут определить приоритеты исследований, а совместные испытания – подготовить разработки к внедрению. Для нас важно, чтобы результаты работы Центра находили практическое применение на предприятиях», – отметил ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

Редкие и редкоземельные металлы востребованы в электронике, энергетике, машиностроении и других высокотехнологичных отраслях. Развитие технологий их переработки позволит регионам Казахстана, богатым этими ресурсами, эффективнее использовать свой минерально-сырьевой потенциал и развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

#Алматы #технологии #центр #Корея #металлы

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