​Корифей хорового искусства

...Он уже никогда не выйдет на сцену, но дело выдающегося Мас­тера продолжают его ученики, многие из которых стали гордостью казахстанского искусства. Именно в молодом поколении Анатолий Васильевич видел продолжение своего дела. Благодаря его самоотверженному педагогическому труду пришло немало талантливых исполнителей в консерваторию, в хоры, в Государственную хоровую капеллу. И об этой закономерности очень емко сказала ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы народная артистка РК Жания Аубакирова на посвященном Молодову фестивале: «Вся страна знает Анатолия Васильевича как корифея хорового искусства, величественную фигуру отечественной культуры. Глобальность и неординарность его творческого и организационного мышления позволяют открывать новые горизонты профессии, создавать новые творческие коллективы, быть вдохновителем свершений талантливой молодежи. Вы – наша гордость. Мы счастливы быть вашими современниками. Мы все – ваши ученики».

Анатолий Молодов – народный артист КазССР и СССР, хоровой дирижер, профессор консерватории, выдающийся педагог, более 30 лет возглавлял Казахскую хоровую капеллу, выступавшую в самых известных залах республики, Советского Союза и за рубежом, создал единственный в Центральной Азии Камерный мужской хор при Казахстанско-американском культурном центре.

Был у маэстро свой секрет успешности. «Люди вообще наивно думают, что можно эксплуа­тировать свой успех без конца. Нет, если ты не подтверждаешь его новой работой ежегодно, ежемесячно, – все быстро забывается», – говорил в канун своего 85-летия Анатолий Васильевич в интервью журналисту Любови Шашковой.

Прошло 3 года. Слова эти не утратили своей актуальности, не грозит им утрата смысла и в будущем. С завершением жизненного пути судьба и творчество блистательного дирижера выходят на новый виток понимания. Остались записи удивительных песнопений, которые хочется слушать вновь и вновь. И он навсегда останется в сердцах и в памяти множества почитателей, ведь его служение искусству, музыке несло добро и радость.

Всем своим творчеством он говорит Человеку, какой бы национальности он ни был: «Ты наследник своих предков! Ты наследник своих национальных традиций! Ты можешь... Ты должен!» Эта идея читается в ярких концертных хоровых программах. Они привлекают тысячи слушателей, которые идентифицируют себя со своим народом, ощущают подлинный духовный подъем. В этом и заключалась миссия Анатолия Васильевича Молодова, которую он достойно, с полным осознанием ее значимости, нес до последних дней.

За более чем 60-летнее служение музыке Анатолию Молодову довелось ярко проявить себя на поприще главного хормейстера Государственного академичес­кого театра оперы и балета им. Абая, художественного руководителя и главного дирижера Государственной хоровой капеллы Казахской ССР. Своим опытом и знаниями он щедро делился с продолжателями своего дела, будучи преподавателем в Казахской государственной консерватории им. Курмангазы. Он создал несколько хоровых коллективов, в том числе мужской камерный хор, с успехом выступавший как в нашей стране, так и за рубежом. И какую веху биографии Анатолия Васильевича ни возьми, каждая достойна отдельного повествования.

Алматинцы хорошо помнят Анатолия Молодова как главного дирижера праздников песни в Алматы. Многие годы он также был председателем и членом жюри фестивалей и конкурсов хоров. Горизонты творческих предпочтений выдающегося хормейстера обширны. Помогало ему в этом и владение языками. Он свободно говорил на немецком и итальянском.

Анатолий Молодов был учеником легендарного хормейстера Александра Васильевича Свешникова, и этот опыт в свою очередь тоже передал своим последователям. За те 3 десятилетия, когда он руководил Государственной хоровой капеллой Казахской ССР (ныне Казахская государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова), маэстро поднял исполнительскую культуру коллектива на высокий профессиональный уровень. Капелла была удостоена звания лауреата I степени на Всесоюзном конкурсе профессио­нальных хоровых коллективов, а также звания заслуженного коллектива Казахстана.

Выступления капеллы всегда были незабываемым событием для слушателей. В ее репертуаре заметное место занимали кантаты и оратории Мукана Тулебаева, Газизы Жубановой, Еркегали Рахмадиева, Сыдыка Мухамеджанова, Базарбая Джуманиязова, Мансура Сагатова, Куддуса Кужамьярова, Тлеса Кажгалиева и других казахстанских композиторов. Звучала также музыка Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова... Анатолий Васильевич делал обработки казахских и русских народных песен, произведений национальных композиторов для смешанного хора и детских хоровых коллективов.

Анатолия Молодова по праву считают одним из основателей профессионального хорового искусства Казахстана, внесшего огромный вклад не только в развитие хоровой культуры республики, но и в воспитание музыкантов высочайшего класса. Став мастерами, они делятся своим опытом с другими. И это для Учителя – лучшая память.