Корня на корне не оставили

Очередную группу охотников за золотым корнем задержали в Восточном Казахстане.

Нашествию браконьеров подвергся Зайсанский район. Встречающийся в здешних горах золотой корень, или по-научному родиола розовая, пользуется высоким спросом на теневом рынке, прежде всего в Китае. Растению приписывают тонизирующие, омолаживающие свойства. Неудивительно, что с весны до поздней осени сюда, словно магнитом, притягивает желаю­щих заработать на природе. Только в июле силовики поймали 12 жителей Алматинской области с 42 мешками незаконной добычи.

На сей раз в ходе рейдовых мероприятий группа в составе полицейских, пограничников, сотрудников национальной безопасности, а также инспекторов Тарбагатайского национального парка задержала шестерых браконьеров. Мужчины в возрасте от 35 до 55 лет, все местные жители, орудовали на участке Ашылы в Шиликтинском сельском округе. Они успели накопать больше 20 мешков корня.

– Родиола розовая занесена в Крас­ную книгу республики как редкий, исчезающий вид, – пояснили в департаменте полиции Восточного Казахстана. – Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Изъятое направлено на экспертизу.

Если эксперты подтвердят, что группа заготовила краснокнижный корень, задержанным грозит штраф до 3 тыс. месячных расчетных показателей, или 7,6 млн тенге. Либо исправительные работы, или привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.