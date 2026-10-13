Король и Королева Бельгии ознакомились с казахстанскими научными разработками

По словам Короля, Бельгия готова развивать совместную работу с Казахстаном

Фото: пресс-служба правительства РК

Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда, находящиеся с государственным визитом в Казахстане, и Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на базе NU провели казахско-бельгийский круглый стол по вопросам сотрудничества в сфере критически важных минералов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Мероприятие состоялось в развитие договоренностей, достигнутых накануне в ходе переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Короля бельгийцев Филиппа. В обсуждении приняли участие представители деловых, научных и образовательных кругов, руководство заинтересованных государственных органов и организаций.

«Критические минералы являются основой современной экономики, создавая «каркас» для технологий, промышленности и безопасности. В Бельгии успешно действует модель эффективного сотрудничества между университетской наукой и промышленным сектором, основанная на полном доверии. Мы готовы развивать совместную работу с Казахстаном в таком же духе. Мы глубоко впечатлены видением Казахстана по трансформации богатых минеральных ресурсов и активов страны в будущую индустрию», — отметил Король бельгийцев Филипп.

В ходе круглого стола подчеркнут стратегический характер взаимодействия Казахстана с Европейским союзом и Королевством Бельгия. В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране формируется новый инвестиционный цикл с созданием максимально благоприятных условий для привлечения капитала. Казахстан последовательно укрепляет индустриальный потенциал, переходя от экспорта сырья к его глубокой переработке и выпуску высокотехнологичной продукции.

Участники мероприятия обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере критически важных минералов. Внимание уделено реализации совместных промышленных и инновационных проектов, развитию перерабатывающих производств, формированию устойчивых цепочек добавленной стоимости. Акцент был сделан на привлечении передовых зарубежных технологий, укреплении научно-исследовательских связей, развитии гидрометаллургии, вторичной переработке промышленных отходов и внедрении принципов циркулярной экономики наряду с традиционной добычей и переработкой редких и цветных металлов.

Кроме того, рассмотрены вопросы нормативно-правовой среды, цифровизации процессов недропользования и обеспечения надежных логистических маршрутов за счет развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отмечена важность взаимодействия в области транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, биотехнологий, цифровизации и искусственного интеллекта, космических технологий.

По итогам встречи Правительство Казахстана взяло на особый контроль реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Королем Филиппом. Особое внимание будет уделено развитию взаимовыгодных инвестиционных, промышленных и научно-технологических проектов.

Королю и Королеве бельгийцев министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и президент NU, профессор Вакар Ахмад представили казахстанские научно-исследовательские разработки.

Одним из ключевых направлений стали разработки Института новых материалов и энергетических технологий (INMET). Ученые представили технологии, позволяющие использовать отечественные запасы лития и никеля для получения материалов, применяемых в производстве аккумуляторов. Отдельное направление исследований связано с освоением редкоземельных элементов и созданием на их основе продукции для высокотехнологичных отраслей. Практическая значимость этих проектов заключается в возможности перехода от экспорта минерального сырья к выпуску продукции более высоких переделов и формировании новых направлений отечественной промышленности. Перспективы дальнейшего развития технологий рассматриваются в том числе через сотрудничество с европейскими научными центрами и промышленными компаниями.

В сфере цифровых технологий представлены результаты исследований Школы компьютерных наук и искусственного интеллекта (SCAI) и Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI). Среди разработок – отечественная языковая модель KAZ-LLM, системы машинного перевода и робототехнические решения. Эти проекты формируют научно-технологическую основу для развития собственных ИИ-продуктов, расширения возможностей обработки информации на национальных языках и автоматизации сложных процессов.

Отдельный интерес представляет интеграция искусственного интеллекта в горно-металлургическую отрасль. Развитие данного направления открывает перспективы для совместных прикладных исследований с бельгийскими партнерами и последующего внедрения технологических решений в промышленность.

По итогам посещения Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда оставили памятную запись в Книге почетных гостей, выразив благодарность за теплый прием и уверенность в успешном развитии партнерства между двумя странами.

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